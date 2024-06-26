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Дело прекращено: Ассанж на свободе
Дело прекращено: Ассанж на свободе - РИА Новости, 26.06.2024
Дело прекращено: Ассанж на свободе
Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах.
2024-06-26T11:47
2024-06-26T11:47
2024-06-26T11:47
видео
северные марианские острова
сша
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа.Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
северные марианские острова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519207_224:0:1664:1080_1920x0_80_0_0_ac82ead59a5e8b66f0057e9ed006ba81.jpg
Дело прекращено: Ассанж на свободе
Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах.
В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа.
Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.
Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
2024-06-26T11:47
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, северные марианские острова, сша, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, видео
Видео, Северные Марианские острова, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Дело прекращено: Ассанж на свободе
Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах.