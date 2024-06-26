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Дело прекращено: Ассанж на свободе - РИА Новости, 26.06.2024
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11:47 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955535596.html
Дело прекращено: Ассанж на свободе
Дело прекращено: Ассанж на свободе - РИА Новости, 26.06.2024
Дело прекращено: Ассанж на свободе
Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах.
2024-06-26T11:47
2024-06-26T11:47
видео
северные марианские острова
сша
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа.Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
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Артем Смирнов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Дело прекращено: Ассанж на свободе
Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах. В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа. Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой. Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
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видео, северные марианские острова, сша, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, видео
Видео, Северные Марианские острова, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Дело прекращено: Ассанж на свободе
Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах.
2024-06-26T11:47
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Дело прекращено: Ассанж на свободе

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Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах.
В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа.
Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.
Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
 
ВидеоСеверные Марианские островаСШАДжулиан АссанжWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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