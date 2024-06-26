https://ria.ru/20240626/assanzh-1955489425.html

Всегда в движении: путь Ассанжа от хакера до автора утечек Пентагона

Всегда в движении: путь Ассанжа от хакера до автора утечек Пентагона - РИА Новости, 26.06.2024

Всегда в движении: путь Ассанжа от хакера до автора утечек Пентагона

Суд на острове Сайпан постановил освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, самолет с ним на борту уже вылетел в его родную Австралию. О том, что это за... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:16

2024-06-26T08:16

2024-06-26T08:16

сша

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

в мире

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Суд на острове Сайпан постановил освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, самолет с ним на борту уже вылетел в его родную Австралию. О том, что это за человек и как он стал одним из самых разыскиваемых Соединенными Штатами людей, - в материале РИА Новости. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. ВСЕГДА В ПУТИ Родился Джулиан 3 июля 1971 года в северо-восточном австралийском городе Таунсвилле в семье строителя Джона Шиптона и художницы Кристин Энн Хокинс. Они расстались еще до появления сына. Вскоре мать вышла замуж за директора бродячего театра Бретта Ассанжа, который и дал Джулиану эту фамилию. Семья постоянно переезжала. Когда Джулиану Ассанжу было восемь лет, мать разошлась с директором театра и вышла замуж за музыканта. У пары родился сын, но оказалось, что ее новый избранник – член секты "Семья", в которой новорожденных забирали у матерей. Тогда женщина решила сбежать от мужа, опасаясь за жизнь ребенка. С тех пор Джулиан вместе с матерью и сводным братом находился в постоянных переездах. Привычка регулярно переезжать сохранилась у Ассанжа и во взрослом возрасте. Из-за такого образа жизни он в итоге учился в 37 школах и шести университетах, в том числе в Мельбурнском университете, Австралийском национальном университете в Канберре, однако ни одного высшего учебного заведения так и не окончил. НАЧАЛО ПУТИ Программированием Ассанж увлекался с раннего возраста. В возрасте 16 лет он получил свой первый компьютер и стал работать в сетях, предшествующих интернету. Вскоре молодой человек стал тем, кого позже назвали хакерами: он взламывал сайты организаций и потом публиковал информацию, не предназначенную для широкого круга. Вместе с товарищами Ассанж создал сообщество хакеров "Черви против ядерных убийц" (Worms Against Nuclear Killers). Они руководствовались своеобразным кодексом: не повреждать системы, но делиться информацией. В 1991 году Ассанж вместе с друзьями проник в компьютерную систему телекоммуникационной корпорации Nortel, однако его вычислили. Расследование по делу продолжалось несколько лет и закончилось денежным штрафом. После этого Ассанж сменил несколько профессий, связанных с информационными технологиями, был автором ряда программ, связанных с сетевой безопасностью и маршрутизацией и даже некоторое время работал консультантом по вопросам компьютерной безопасности. В 1997 году он стал соавтором австралийской журналистки Сулетт Дрейфус в работе над книгой "Компьютерное подполье. Истории о хакинге, безумии и одержимости". WIKILEAKS В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений. Поначалу целью проекта было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, но также большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж руководил командой из девяти человек и был официальным лицом WikiLeaks. Он не называл себя главным редактором ресурса и признавал, что за ним остается последнее решение о публикации документов на сайте. Уже в 2008 году в Пентагоне WikiLeaks назвали потенциальной угрозой для американских вооруженных сил. В июле 2010 года сайт WikiLeaks.org опубликовал несколько десятков тысяч секретных документов, касающихся операций США и их союзников в Афганистане с января 2004 года по декабрь 2009 года. Основу подборки составили рапорты с подробностями боевых действий и детальным описанием их последствий, которые далеко не всегда были лицеприятны. В ноябре того же года WikiLeaks опубликовал документы дипломатической службы США. Как отмечалось на сайте, более 250 тысяч опубликованных файлов — это крупнейшая в истории подборка конфиденциальных документов, когда-либо оказывавшихся в открытом доступе. Журнала Time назвал его тогда "Человеком года". В БЕГАХ Между двумя этими событиями, в августе 2010 года, Ассанж приехал в Швецию. В то время, после первой публикации, им уже заинтересовались американские правоохранители. Как только он прибыл в Швецию, там тут же нашлись две женщины, которые обвинили его в изнасиловании, припомнив давние связи. Сам Ассанж всё отрицал, настаивая на том, что все было по взаимному согласию, а женщины подали заявление на него из мести и под влиянием полиции. После ряда процедур и допросов предварительное расследование было прекращено, однако вскоре вновь возобновилось и в ноябре 2010 года суд в Стокгольме выдал ордер на арест Ассанжа. Ассанж сразу перебрался в Лондон, но Интерпол объявил его в международный розыск, и лондонская полиция заключила беглеца под стражу, а затем освободила под залог. Британский суд в феврале 2011 года постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. После безуспешных апелляций в июне 2012 года Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства латиноамериканской страны политическое убежище, которое и было ему предоставлено в течение двух месяцев. СЕМЬ ЛЕТ С КОТОМ В посольстве Ассанж провел 7 лет. Он жил вместе с котом в комнате площадью в 20 квадратных метров, в одном из офисных помещений диппредставительства. Главными предметами интерьера, как тогда писали, были беговая дорожка и ультрафиолетовая лампа для загара, которая "заменяла солнечный свет". Перед прессой Ассанж изредка выступал с балкона, а его кот, который регулярно сидел на окне и иногда был наряжен в разные галстуки, стал знаменитостью. Правда со временем начали появляться публикации, что персонал посольства тяготится его присутствием. СМИ сообщали, что Ассанж якобы не соблюдал правила личной гигиены, редко принимал душ и не менял одежду по несколько дней, что в итоге становилось причиной довольно неприятного запаха. Хотя об этих его особенностях говорили и соратники. За время его пребывания в стенах дипмиссии Эквадора США в 2018 году выдвинули против него официальные обвинения в связи с публикациями 2010 года. Уже в апреле 2019 года президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа убежища, аннулировал его эквадорское гражданство и выдал скрывавшегося британским властям. Он обосновал решение тем, что тот якобы превратил посольство в "центр шпионажа", а также "постоянно оскорблял страну, ее народ и правительство". Прокуратура Стокгольма тут же возобновила дело об обвинении в изнасиловании, а Вашингтон предъявил Ассанжу новые обвинения в раскрытии секретной информации и потребовал его экстрадиции в Штаты. По результатам слушаний в британском суде Ассанжа приговорили к 50 неделям тюремного заключения. По американским законам ему сначала грозил срок заключения до 5 лет, но с учетом новых обвинений он уже вырос до 175 лет. СЕМЬЯ Ассанж женился в 16 лет на своей ровеснице. Супруга Тереза в 1989 году родила сына Дэниела Ассанжа, но ушла от мужа сразу после рождения ребенка из-за первого же скандала, связанного с хакерской деятельностью. Ассанжу потребовались годы, чтобы отсудить сына у экс-супруги. В течение 14 лет он сам растил Дэниела, однако впоследствии они разъехались и свели общение к минимуму. Некоторые источники, в том числе бывший представитель проекта WikiLeaks, сообщали, что у Ассанжа по меньшей мере четверо детей, но сам Ассанж неохотно рассказывает, сколько у него детей и от кого, и в целом не особо делится подробностями личной жизни, отмечали СМИ. В 2015 году Ассанж вступил в отношения со Стеллой Морис, которая была его адвокатом. Пара около пяти лет скрывала отношения, за это время у них родилось два сына. В 2022 году Джулиан и Стелла заключили брак в тюрьме Белмарш в Лондоне.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955226942.html

https://ria.ru/20240626/ogranicheniya-1955482903.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

https://ria.ru/20240625/peskov-1955313849.html

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https://ria.ru/20240625/gambit-1955212340.html

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