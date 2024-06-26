https://ria.ru/20240626/assanzh-1955483615.html
Жена Ассанжа назвала приговор судьи окончанием кампании против него
Жена Ассанжа назвала приговор судьи окончанием кампании против него - РИА Новости, 26.06.2024
Жена Ассанжа назвала приговор судьи окончанием кампании против него
Супруга австралийского журналиста и основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила в своём аккаунте в социальной сети Х, что судебный приговор её... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T06:38
2024-06-26T06:38
2024-06-26T06:53
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Супруга австралийского журналиста и основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила в своём аккаунте в социальной сети Х, что судебный приговор её мужу положил конец "этой необоснованной грязной кампании".Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Австралийский телеканал ABC также показал в своем эфире, что самолет с Ассанжем на борту вылетел в Австралию."Замечания судьи о приговоре положили конец этой необоснованной грязной кампании", - написала супруга журналиста.Позднее Стелла Ассанж сделала репост видео с обращением адвоката её супруга Барри Поллака к журналистам. Он выразил надежду, что Джулиан Ассанж доволен решением, отметив, что журналист "не отрекался от своих принципов".Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/ogranicheniya-1955482903.html
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в мире, сша, северные марианские острова, австралия, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Северные Марианские острова, Австралия, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Жена Ассанжа назвала приговор судьи окончанием кампании против него
Стелла Ассанж: приговор Ассанжу положил конец "грязной кампании" против него
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Супруга австралийского журналиста и основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила в своём аккаунте в социальной сети Х
, что судебный приговор её мужу положил конец "этой необоснованной грязной кампании".
Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Австралийский телеканал ABC также показал в своем эфире, что самолет с Ассанжем на борту вылетел в Австралию.
"Замечания судьи о приговоре положили конец этой необоснованной грязной кампании", - написала супруга журналиста.
Позднее Стелла Ассанж сделала репост видео с обращением адвоката её супруга Барри Поллака к журналистам. Он выразил надежду, что Джулиан Ассанж доволен решением, отметив, что журналист "не отрекался от своих принципов".
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.