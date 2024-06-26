https://ria.ru/20240626/assanzh-1955482581.html

Ассанж прослезился после освобождения в зале суда, сообщают СМИ

Ассанж прослезился после освобождения в зале суда, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанж прослезился после освобождения в зале суда, сообщают СМИ

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж прослезился после признания его свободным человеком в зале суда, а судья поздравила его с грядущим днем рождения,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T06:20

2024-06-26T06:20

2024-06-26T06:22

в мире

сша

северные марианские острова

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж прослезился после признания его свободным человеком в зале суда, а судья поздравила его с грядущим днем рождения, сообщает британская газета Guardian. Ранее суд Северных Марианских островов объявил Ассанжа свободным человеком, засчитав ему уже отбытый срок. "Ассанж обнял свою команду и пожал руки (прокурорам США - ред.) Маккензи и Андерсону. Он прослезился", - передало издание из зала суда. Один из сторонников Ассанжа поблагодарил его и попросил подписать книгу. "Господин Ассанж, судя по всему, вас заранее поздравляют с днем рождения. Я так понимаю, ваш день рождения на следующей неделе. Я надеюсь, что вы начнете свою новую жизнь позитивно", - заявила судья окружного суда Северных Марианских островов Рамона Манглона после оглашения вердикта. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955481530.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476045.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476522.html

сша

северные марианские острова

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в мире, сша, северные марианские острова, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа