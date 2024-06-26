https://ria.ru/20240626/assanzh-1955482430.html

Ассанж улетел в Австралию

Ассанж улетел в Австралию - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанж улетел в Австралию

Самолет с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем вылетел в Австралию, передает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T06:07

2024-06-26T06:07

2024-06-26T09:41

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джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

северные марианские острова

wikileaks

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем вылетел в Австралию, передает австралийский телеканал ABC.На кадрах видно, как небольшой серый бизнес-джет поднимается в небо. Ожидается, что Ассанж прибудет в столицу страны Канберру уже вечером.Сегодня суд Северных Марианских островов приговорил журналиста к уже отбытому сроку и объявил его свободным человеком. После этого Ассанж отправился в аэропорт острова Сайпан.Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955482581.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955482040.html

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в мире, австралия, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, северные марианские острова, wikileaks