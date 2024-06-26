Ассанж улетел в Австралию
Самолет с Джулианом Ассанжем на борту вылетел в Австралию
© AFP 2024 / YUICHI YAMAZAKIОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж покидает здание Федерального суда США. 26 июня 2024
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покидает здание Федерального суда США. 26 июня 2024
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем вылетел в Австралию, передает австралийский телеканал ABC.
Сегодня суд Северных Марианских островов приговорил журналиста к уже отбытому сроку и объявил его свободным человеком. После этого Ассанж отправился в аэропорт острова Сайпан.
Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.
© AP Photo / Eugene HoshikoСамолет с Джулианом Ассанжем
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Самолет с Джулианом Ассанжем
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.