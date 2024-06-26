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Ассанж улетел в Австралию - РИА Новости, 26.06.2024
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06:07 26.06.2024 (обновлено: 09:41 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955482430.html
Ассанж улетел в Австралию
Ассанж улетел в Австралию - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанж улетел в Австралию
Самолет с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем вылетел в Австралию, передает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T06:07
2024-06-26T09:41
в мире
австралия
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
северные марианские острова
wikileaks
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем вылетел в Австралию, передает австралийский телеканал ABC.На кадрах видно, как небольшой серый бизнес-джет поднимается в небо. Ожидается, что Ассанж прибудет в столицу страны Канберру уже вечером.Сегодня суд Северных Марианских островов приговорил журналиста к уже отбытому сроку и объявил его свободным человеком. После этого Ассанж отправился в аэропорт острова Сайпан.Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955482581.html
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в мире, австралия, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, северные марианские острова, wikileaks
В мире, Австралия, Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, США, Северные Марианские острова, WikiLeaks
Ассанж улетел в Австралию

Самолет с Джулианом Ассанжем на борту вылетел в Австралию

© AFP 2024 / YUICHI YAMAZAKIОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж покидает здание Федерального суда США. 26 июня 2024
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покидает здание Федерального суда США. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AFP 2024 / YUICHI YAMAZAKI
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покидает здание Федерального суда США. 26 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем вылетел в Австралию, передает австралийский телеканал ABC.
На кадрах видно, как небольшой серый бизнес-джет поднимается в небо. Ожидается, что Ассанж прибудет в столицу страны Канберру уже вечером.
Джулиан Ассанж возле суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Ассанж прослезился после освобождения в зале суда, сообщают СМИ
06:20
Сегодня суд Северных Марианских островов приговорил журналиста к уже отбытому сроку и объявил его свободным человеком. После этого Ассанж отправился в аэропорт острова Сайпан.
Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.
Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
© AP Photo / Eugene HoshikoСамолет с Джулианом Ассанжем
Самолет с Джулианом Ассанжем - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Самолет с Джулианом Ассанжем
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
Джулиан Ассанж
Ассанжу в рамках сделки со следствием запретили возвращаться в США
05:58
 
В миреАвстралияДжулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАСеверные Марианские островаWikiLeaks
 
 
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