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Ассанжу в рамках сделки со следствием запретили возвращаться в США
Ассанжу в рамках сделки со следствием запретили возвращаться в США - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанжу в рамках сделки со следствием запретили возвращаться в США
Министерство юстиции США заявило, что признание вины основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем прекращает уголовное преследование против него, однако по... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:58
2024-06-26T05:58
2024-06-26T06:05
сша
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
северные марианские острова
wikileaks
министерство юстиции сша
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило, что признание вины основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем прекращает уголовное преследование против него, однако по условиям сделки со следствием ему запрещено возвращаться в США без специального разрешения."Признание вины завершает уголовное дело, которое началось в марте 2018 года... Согласно сделке о признании вины, Ассанжу запрещено возвращаться в Соединенные Штаты без разрешения", - говорится в заявлении минюста США.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks к уже отбытому сроку и освободил, указав, что дело закрыто.Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/sdelka-1955480355.html
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сша, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире, северные марианские острова, wikileaks, министерство юстиции сша
США, Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, В мире, Северные Марианские острова, WikiLeaks, Министерство юстиции США
Ассанжу в рамках сделки со следствием запретили возвращаться в США
Ассанжу в рамках сделки запретили возвращаться в США без спецразрешения