https://ria.ru/20240626/assanzh-1955474313.html

Ассанж отправится в Австралию через три часа, сообщили в WikiLeaks

Ассанж отправится в Австралию через три часа, сообщили в WikiLeaks - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанж отправится в Австралию через три часа, сообщили в WikiLeaks

Сервис WikiLeaks заявил в соцсети X, что австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отправится в Австралию почти через три часа. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:13

2024-06-26T03:13

2024-06-26T03:13

в мире

сша

австралия

северные марианские острова

джулиан ассанж

кевин радд

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сервис WikiLeaks заявил в соцсети X, что австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отправится в Австралию почти через три часа. "Он (Ассанж- ред.) должен улететь в столицу Австралии Канберру через два часа 58 минут ", - говорится в сообщении сервиса.Ранее австралийский телеканал ABC передавал, что заседание суда по делу австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в окружном суде Северных Марианских островов. Ранее сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением. По данным австралийского портала 9News, в зале суда Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года. Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела. Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель WikiLeaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955473555.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955472756.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955470877.html

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австралия

северные марианские острова

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в мире, сша, австралия, северные марианские острова, джулиан ассанж, кевин радд, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа