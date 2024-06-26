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Ассанж отправится в Австралию через три часа, сообщили в WikiLeaks - РИА Новости, 26.06.2024
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03:13 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955474313.html
Ассанж отправится в Австралию через три часа, сообщили в WikiLeaks
Ассанж отправится в Австралию через три часа, сообщили в WikiLeaks - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанж отправится в Австралию через три часа, сообщили в WikiLeaks
Сервис WikiLeaks заявил в соцсети X, что австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отправится в Австралию почти через три часа. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:13
2024-06-26T03:13
в мире
сша
австралия
северные марианские острова
джулиан ассанж
кевин радд
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сервис WikiLeaks заявил в соцсети X, что австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отправится в Австралию почти через три часа. "Он (Ассанж- ред.) должен улететь в столицу Австралии Канберру через два часа 58 минут ", - говорится в сообщении сервиса.Ранее австралийский телеканал ABC передавал, что заседание суда по делу австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в окружном суде Северных Марианских островов. Ранее сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением. По данным австралийского портала 9News, в зале суда Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года. Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела. Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель WikiLeaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955473555.html
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в мире, сша, австралия, северные марианские острова, джулиан ассанж, кевин радд, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Австралия, Северные Марианские острова, Джулиан Ассанж, Кевин Радд, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Ассанж отправится в Австралию через три часа, сообщили в WikiLeaks

WikiLeaks: Ассанж отправится в Австралию почти через три часа

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сервис WikiLeaks заявил в соцсети X, что австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отправится в Австралию почти через три часа.
"Он (Ассанж- ред.) должен улететь в столицу Австралии Канберру через два часа 58 минут ", - говорится в сообщении сервиса.
Джулиан Ассанж
Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию, сообщили СМИ
03:03
Ранее австралийский телеканал ABC передавал, что заседание суда по делу австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в окружном суде Северных Марианских островов.
Ранее сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением. По данным австралийского портала 9News, в зале суда Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года.
Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель WikiLeaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами
02:53
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Джулиан Ассанж
WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов
02:15
 
В миреСШААвстралияСеверные Марианские островаДжулиан АссанжКевин РаддWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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