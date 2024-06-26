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Началось слушание по делу Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
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02:34 26.06.2024 (обновлено: 02:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955471777.html
Началось слушание по делу Ассанжа
Началось слушание по делу Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
Началось слушание по делу Ассанжа
Заседание суда по делу австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа началось в окружном суде Северных Марианских островов, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:34
2024-06-26T02:36
в мире
сша
австралия
северные марианские острова
джулиан ассанж
кевин радд
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заседание суда по делу австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа началось в окружном суде Северных Марианских островов, сообщает австралийский телеканал ABC. Ранее сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением. По данным австралийского портала 9News, в зале суда Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд. "В окружном суде США на острове Сайпан начались долгожданные слушания по делу Джулиана Ассанжа. Ассанж сидит в зале суда в черном костюме. За ним стоят посол Австралии в США Кевин Радд, посол Австралии в Великобритании Стивен Смит и адвокат по правам человека Дженнифер Робинсон. Все встали, когда в зал суда вошла главный судья Романа Манглона. Ожидается, что Ассанж признает себя виновным по одному уголовному обвинению, но будет освобожден вскоре с учетом отбытия срока в британской тюрьме", - отметил телеканал на своем сайте. Согласно расписанию на сайте суда, слушание по делу "США против Джулиана Пола Ассанжа" будет открытым для публики, однако онлайн-трансляция, как и видео- и аудиозапись заседания по американскому законодательству запрещена. В расписании указано, что Джулиан Ассанж появится в зале суда, затем ему будет официально предъявлено обвинение и состоится официальное заявление ответчика суду. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года. Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела. Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955470877.html
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в мире, сша, австралия, северные марианские острова, джулиан ассанж, кевин радд, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Австралия, Северные Марианские острова, Джулиан Ассанж, Кевин Радд, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Началось слушание по делу Ассанжа

ABC: Слушание по делу Ассанжа началось на острове Сайпан

© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заседание суда по делу австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа началось в окружном суде Северных Марианских островов, сообщает австралийский телеканал ABC.
Ранее сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением. По данным австралийского портала 9News, в зале суда Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд.
Джулиан Ассанж
WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов
02:15
"В окружном суде США на острове Сайпан начались долгожданные слушания по делу Джулиана Ассанжа. Ассанж сидит в зале суда в черном костюме. За ним стоят посол Австралии в США Кевин Радд, посол Австралии в Великобритании Стивен Смит и адвокат по правам человека Дженнифер Робинсон. Все встали, когда в зал суда вошла главный судья Романа Манглона. Ожидается, что Ассанж признает себя виновным по одному уголовному обвинению, но будет освобожден вскоре с учетом отбытия срока в британской тюрьме", - отметил телеканал на своем сайте.
Согласно расписанию на сайте суда, слушание по делу "США против Джулиана Пола Ассанжа" будет открытым для публики, однако онлайн-трансляция, как и видео- и аудиозапись заседания по американскому законодательству запрещена. В расписании указано, что Джулиан Ассанж появится в зале суда, затем ему будет официально предъявлено обвинение и состоится официальное заявление ответчика суду. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года.
Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся
Вчера, 05:59
Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Самолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа
Вчера, 12:59
 
В миреСШААвстралияСеверные Марианские островаДжулиан АссанжКевин РаддWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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