Началось слушание по делу Ассанжа
ABC: Слушание по делу Ассанжа началось на острове Сайпан
© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заседание суда по делу австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа началось в окружном суде Северных Марианских островов, сообщает австралийский телеканал ABC.
"В окружном суде США на острове Сайпан начались долгожданные слушания по делу Джулиана Ассанжа. Ассанж сидит в зале суда в черном костюме. За ним стоят посол Австралии в США Кевин Радд, посол Австралии в Великобритании Стивен Смит и адвокат по правам человека Дженнифер Робинсон. Все встали, когда в зал суда вошла главный судья Романа Манглона. Ожидается, что Ассанж признает себя виновным по одному уголовному обвинению, но будет освобожден вскоре с учетом отбытия срока в британской тюрьме", - отметил телеканал на своем сайте.
Согласно расписанию на сайте суда, слушание по делу "США против Джулиана Пола Ассанжа" будет открытым для публики, однако онлайн-трансляция, как и видео- и аудиозапись заседания по американскому законодательству запрещена. В расписании указано, что Джулиан Ассанж появится в зале суда, затем ему будет официально предъявлено обвинение и состоится официальное заявление ответчика суду. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года.
Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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