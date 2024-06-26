https://ria.ru/20240626/assanzh-1955469519.html

Дело Ассанжа показало лицемерие США, заявили в Эквадоре

Дело Ассанжа показало лицемерие США, заявили в Эквадоре - РИА Новости, 26.06.2024

Дело Ассанжа показало лицемерие США, заявили в Эквадоре

Дело основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа показало лицемерие США в вопросе свободы слова, сообщил РИА Новости доцент Центрального университета Эквадора... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T01:35

2024-06-26T01:35

2024-06-26T01:35

в мире

сша

эквадор

джулиан ассанж

wikileaks

решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию

северные марианские острова

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КИТО, 26 июн - РИА Новости. Дело основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа показало лицемерие США в вопросе свободы слова, сообщил РИА Новости доцент Центрального университета Эквадора Дакс Тоскано. "Дело Ассанжа разоблачает лицемерие США на мировом уровне в вопросе свободы слова, которое работает только в случае интересов транснациональных медийных компаний или интересов империализма. Когда кто-то разоблачает империализм, его жестокость, его преступления, свобода выражения мнения больше не действительна", - сказал эксперт. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. В ближайшие часы суд Северных Марианских островов, американской территории в Тихом океане, должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks. При этом Тоскано подчеркнул, что освобождение журналиста произошло не в результате признания его прав, а лишь потому, что Ассанж решил признать, что он совершил преступление. "Другими словами, это давление со стороны США, давление империализма с целью в конечном итоге подчинить человека, который видит, что его положение становится все более бедственным, и у которого не было другого выбора, кроме как признать это, чтобы добиться свободы", - сказал Тоскано.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955468701.html

https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

сша

эквадор

северные марианские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, северные марианские острова