https://ria.ru/20240626/assanzh-1955469519.html
Дело Ассанжа показало лицемерие США, заявили в Эквадоре
Дело Ассанжа показало лицемерие США, заявили в Эквадоре - РИА Новости, 26.06.2024
Дело Ассанжа показало лицемерие США, заявили в Эквадоре
Дело основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа показало лицемерие США в вопросе свободы слова, сообщил РИА Новости доцент Центрального университета Эквадора... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:35
2024-06-26T01:35
2024-06-26T01:35
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сша
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решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
северные марианские острова
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КИТО, 26 июн - РИА Новости. Дело основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа показало лицемерие США в вопросе свободы слова, сообщил РИА Новости доцент Центрального университета Эквадора Дакс Тоскано. "Дело Ассанжа разоблачает лицемерие США на мировом уровне в вопросе свободы слова, которое работает только в случае интересов транснациональных медийных компаний или интересов империализма. Когда кто-то разоблачает империализм, его жестокость, его преступления, свобода выражения мнения больше не действительна", - сказал эксперт. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. В ближайшие часы суд Северных Марианских островов, американской территории в Тихом океане, должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks. При этом Тоскано подчеркнул, что освобождение журналиста произошло не в результате признания его прав, а лишь потому, что Ассанж решил признать, что он совершил преступление. "Другими словами, это давление со стороны США, давление империализма с целью в конечном итоге подчинить человека, который видит, что его положение становится все более бедственным, и у которого не было другого выбора, кроме как признать это, чтобы добиться свободы", - сказал Тоскано.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955468701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, северные марианские острова
В мире, США, Эквадор, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию, Северные Марианские острова
Дело Ассанжа показало лицемерие США, заявили в Эквадоре
Доцент Тоскано: дело Ассанжа показало лицемерие США в вопросе свободы слова
КИТО, 26 июн - РИА Новости. Дело основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа показало лицемерие США в вопросе свободы слова, сообщил РИА Новости доцент Центрального университета Эквадора Дакс Тоскано.
"Дело Ассанжа разоблачает лицемерие США на мировом уровне в вопросе свободы слова, которое работает только в случае интересов транснациональных медийных компаний или интересов империализма. Когда кто-то разоблачает империализм, его жестокость, его преступления, свобода выражения мнения больше не действительна", - сказал эксперт.
Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. В ближайшие часы суд Северных Марианских островов
, американской территории в Тихом океане
, должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.
При этом Тоскано подчеркнул, что освобождение журналиста произошло не в результате признания его прав, а лишь потому, что Ассанж решил признать, что он совершил преступление.
"Другими словами, это давление со стороны США, давление империализма с целью в конечном итоге подчинить человека, который видит, что его положение становится все более бедственным, и у которого не было другого выбора, кроме как признать это, чтобы добиться свободы", - сказал Тоскано.