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Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России - РИА Новости, 26.06.2024
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20:46 26.06.2024 (обновлено: 20:51 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/arest-1955699523.html
Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России
Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России - РИА Новости, 26.06.2024
Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:46
2024-06-26T20:51
москва
фарида курбангалеева
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
прага
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой* Ф.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, а также распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1".По информации "Коммерсанта", с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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москва, фарида курбангалеева, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), прага, происшествия
Москва, Фарида Курбангалеева, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Прага, Происшествия
Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России

Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву за оправдание терроризма

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru / Фарида Курбангалеева*
Фарида Курбангалеева* - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru /
Фарида Курбангалеева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой* Ф.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, а также распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1".
По информации "Коммерсанта", с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.
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Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
МоскваФарида КурбангалееваРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПрагаПроисшествия
 
 
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