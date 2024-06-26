https://ria.ru/20240626/arest-1955699523.html

Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России

Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России - РИА Новости, 26.06.2024

Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:46

2024-06-26T20:46

2024-06-26T20:51

москва

фарида курбангалеева

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

прага

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой* Ф.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, а также распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1".По информации "Коммерсанта", с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240625/arest-1955443189.html

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москва, фарида курбангалеева, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), прага, происшествия