https://ria.ru/20240626/arest-1955631068.html

Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу"

Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу" - РИА Новости, 26.06.2024

Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу"

Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста Джумохону Курбонову и Назримаду Лутфуллои, которым вменяется пособничество в теракте в "Крокус... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:29

2024-06-26T16:29

2024-06-26T16:29

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

москва

происшествия

россия

красногорск

крокус

московский городской суд

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста Джумохону Курбонову и Назримаду Лутфуллои, которым вменяется пособничество в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240604/deti-1950319304.html

https://ria.ru/20240607/krokus-1951193928.html

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