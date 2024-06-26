https://ria.ru/20240626/arest-1955631068.html
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу"
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу" - РИА Новости, 26.06.2024
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу"
Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста Джумохону Курбонову и Назримаду Лутфуллои, которым вменяется пособничество в теракте в "Крокус... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:29
2024-06-26T16:29
2024-06-26T16:29
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
москва
происшествия
россия
красногорск
крокус
московский городской суд
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста Джумохону Курбонову и Назримаду Лутфуллои, которым вменяется пособничество в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240604/deti-1950319304.html
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Москва, Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус, Московский городской суд
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу"
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе"