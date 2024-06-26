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Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу" - РИА Новости, 26.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:29 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/arest-1955631068.html
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу"
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу" - РИА Новости, 26.06.2024
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу"
Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста Джумохону Курбонову и Назримаду Лутфуллои, которым вменяется пособничество в теракте в "Крокус... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:29
2024-06-26T16:29
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
москва
происшествия
россия
красногорск
крокус
московский городской суд
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста Джумохону Курбонову и Назримаду Лутфуллои, которым вменяется пособничество в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240604/deti-1950319304.html
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крокус сити холл, москва, происшествия, россия, красногорск, крокус, московский городской суд
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Москва, Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус, Московский городской суд
Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела по "Крокусу"

Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста Джумохону Курбонову и Назримаду Лутфуллои, которым вменяется пособничество в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"
4 июня, 09:04
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла"
7 июня, 02:28
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллМоскваПроисшествияРоссияКрасногорскКрокусМосковский городской суд
 
 
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