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Следствие попросило заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ - РИА Новости, 26.06.2024
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16:14 26.06.2024 (обновлено: 17:46 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/arest-1955626347.html
Следствие попросило заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ
Следствие попросило заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ - РИА Новости, 26.06.2024
Следствие попросило заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ
Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:14
2024-06-26T17:46
происшествия
группа газ
москва
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Поступило ходатайство об избрании меры пресечения Эберхардсону Л. Э. Э. заочно", - сказал собеседник агентства.Согласно картотеке, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суть претензий к Эберхардсону в инстанции не уточнили.Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ.Позже он основал свою группу компаний Ferronordic. Также, по данным СМИ, Эберхардсон является совладельцем Ивановского машиностроительного завода "Автокран".
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происшествия, группа газ, москва, россия
Происшествия, Группа ГАЗ, Москва, Россия
Следствие попросило заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ

Следствие просит заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЭрик Эберхардсон
Эрик Эберхардсон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Эрик Эберхардсон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило ходатайство об избрании меры пресечения Эберхардсону Л. Э. Э. заочно", - сказал собеседник агентства.
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Согласно картотеке, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суть претензий к Эберхардсону в инстанции не уточнили.
Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ.
Позже он основал свою группу компаний Ferronordic. Также, по данным СМИ, Эберхардсон является совладельцем Ивановского машиностроительного завода "Автокран".
 
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