https://ria.ru/20240626/arest-1955626347.html

Следствие попросило заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ

Следствие попросило заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ - РИА Новости, 26.06.2024

Следствие попросило заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ

Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:14

2024-06-26T16:14

2024-06-26T17:46

происшествия

группа газ

москва

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Поступило ходатайство об избрании меры пресечения Эберхардсону Л. Э. Э. заочно", - сказал собеседник агентства.Согласно картотеке, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суть претензий к Эберхардсону в инстанции не уточнили.Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ.Позже он основал свою группу компаний Ferronordic. Также, по данным СМИ, Эберхардсон является совладельцем Ивановского машиностроительного завода "Автокран".

https://ria.ru/20240520/arest-1947263362.html

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происшествия, группа газ, москва, россия