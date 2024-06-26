https://ria.ru/20240626/arest-1955572066.html

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова - РИА Новости, 26.06.2024

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, передает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:35

2024-06-26T13:35

2024-06-26T13:35

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного районного суда города Москвы от 14 мая 2024 года в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Борисова. Таким образом, бизнесмен из Краснодара останется в СИЗО как минимум до 12 июля. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Защита настаивала на отмене постановления об аресте. Адвокаты указывали, что отсутствует само событие преступления, а с Мартиросяном за 43 дня пребывания в СИЗО не проводились никакие следственные действия, хотя он был готов давать показания. Вместо этого ему трижды меняли камеру, каждый раз ухудшая условия проживания, заявил защитник. Мартиросян, участвовавший в заседании по видеоконференцсвязи, сообщил, что готов был давать показания "с первого дня" ареста, но никто с ним не общается. Бизнесмен поведал также, что он подполковник запаса, семейный человек и не планирует скрываться. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, краснодар, юрий кузнецов, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)