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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова - РИА Новости, 26.06.2024
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13:35 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/arest-1955572066.html
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова - РИА Новости, 26.06.2024
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, передает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:35
2024-06-26T13:35
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного районного суда города Москвы от 14 мая 2024 года в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Борисова. Таким образом, бизнесмен из Краснодара останется в СИЗО как минимум до 12 июля. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Защита настаивала на отмене постановления об аресте. Адвокаты указывали, что отсутствует само событие преступления, а с Мартиросяном за 43 дня пребывания в СИЗО не проводились никакие следственные действия, хотя он был готов давать показания. Вместо этого ему трижды меняли камеру, каждый раз ухудшая условия проживания, заявил защитник. Мартиросян, участвовавший в заседании по видеоконференцсвязи, сообщил, что готов был давать показания "с первого дня" ареста, но никто с ним не общается. Бизнесмен поведал также, что он подполковник запаса, семейный человек и не планирует скрываться. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.
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происшествия, россия, москва, краснодар, юрий кузнецов, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Краснодар, Юрий Кузнецов, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Мартиросяна по делу Кузнецова

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена по делу главного кадровика МО РФ Кузнецова

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнесмена Лёвы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда города Москвы от 14 мая 2024 года в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Борисова.
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Таким образом, бизнесмен из Краснодара останется в СИЗО как минимум до 12 июля. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Защита настаивала на отмене постановления об аресте. Адвокаты указывали, что отсутствует само событие преступления, а с Мартиросяном за 43 дня пребывания в СИЗО не проводились никакие следственные действия, хотя он был готов давать показания. Вместо этого ему трижды меняли камеру, каждый раз ухудшая условия проживания, заявил защитник.
Мартиросян, участвовавший в заседании по видеоконференцсвязи, сообщил, что готов был давать показания "с первого дня" ареста, но никто с ним не общается. Бизнесмен поведал также, что он подполковник запаса, семейный человек и не планирует скрываться.
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По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.
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