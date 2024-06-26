https://ria.ru/20240626/apple-1955523461.html

Хинштейн оценил возможность Apple ввести установку сторонних приложений

Хинштейн оценил возможность Apple ввести установку сторонних приложений - РИА Новости, 26.06.2024

Хинштейн оценил возможность Apple ввести установку сторонних приложений

Установка приложений из сторонних магазинов технически решаемая задача для Apple, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:06

2024-06-26T11:06

2024-06-26T11:06

технологии

александр хинштейн

apple

госдума рф

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Установка приложений из сторонних магазинов технически решаемая задача для Apple, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В Госдуму был внесен законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах приложений. "Установка приложений из сторонних магазинов - технически решаемая задача для Apple, компания уже демонстрировала готовность идти на диалог - в 2022 корпорация одной из первых выполнила требования закона о "приземлении". Нужно только создать законодательную основу для того, чтобы компания открыла эту возможность на территории РФ", - считает он.

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технологии, александр хинштейн, apple, госдума рф, россия