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Хинштейн оценил возможность Apple ввести установку сторонних приложений - РИА Новости, 26.06.2024
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11:06 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/apple-1955523461.html
Хинштейн оценил возможность Apple ввести установку сторонних приложений
Хинштейн оценил возможность Apple ввести установку сторонних приложений - РИА Новости, 26.06.2024
Хинштейн оценил возможность Apple ввести установку сторонних приложений
Установка приложений из сторонних магазинов технически решаемая задача для Apple, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:06
2024-06-26T11:06
технологии
александр хинштейн
apple
госдума рф
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Установка приложений из сторонних магазинов технически решаемая задача для Apple, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В Госдуму был внесен законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах приложений. "Установка приложений из сторонних магазинов - технически решаемая задача для Apple, компания уже демонстрировала готовность идти на диалог - в 2022 корпорация одной из первых выполнила требования закона о "приземлении". Нужно только создать законодательную основу для того, чтобы компания открыла эту возможность на территории РФ", - считает он.
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технологии, александр хинштейн, apple, госдума рф, россия
Технологии, Александр Хинштейн, Apple, Госдума РФ, Россия
Хинштейн оценил возможность Apple ввести установку сторонних приложений

Хинштейн: установка приложений из сторонних магазинов решаемая задача для Apple

© AP Photo / Jeff ChiuГенеральный директор Apple Тим Кук во время анонса новых продуктов в кампусе компании Apple
Генеральный директор Apple Тим Кук во время анонса новых продуктов в кампусе компании Apple - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
Генеральный директор Apple Тим Кук во время анонса новых продуктов в кампусе компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Установка приложений из сторонних магазинов технически решаемая задача для Apple, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
В Госдуму был внесен законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах приложений.
"Установка приложений из сторонних магазинов - технически решаемая задача для Apple, компания уже демонстрировала готовность идти на диалог - в 2022 корпорация одной из первых выполнила требования закона о "приземлении". Нужно только создать законодательную основу для того, чтобы компания открыла эту возможность на территории РФ", - считает он.
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ТехнологииАлександр ХинштейнAppleГосдума РФРоссия
 
 
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