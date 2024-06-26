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Индия впервые поставила в Россию алюминий - РИА Новости, 26.06.2024
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05:25 26.06.2024 (обновлено: 05:27 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/alyuminiy-1955480697.html
Индия впервые поставила в Россию алюминий
Индия впервые поставила в Россию алюминий - РИА Новости, 26.06.2024
Индия впервые поставила в Россию алюминий
Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:25
2024-06-26T05:27
экономика
россия
индия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. В апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Сама Россия является крупным экспортером этого металла - по итогам 2023 года страна была второй в мире с поставками на 6,5 миллиарда долларов. Поставка из Индии в Россию столь значительного объема алюминия может быть связана со сложностями с его покупкой на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей, предположил независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в беседе с РИА Новости. "Дело в том, что все отечественные предприятия, использующие необработанный крылатый металл для выпуска каких-либо из него видов продукции, фактически "зажаты" между единственным в России производителем первичного алюминия "Русалом" и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий. Приобретение алюминия за границей - главным образом в странах Азии - позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо", - пояснил он.
https://ria.ru/20240625/ushakov-1955242003.html
https://ria.ru/20240614/rosselkhoznadzor-1952833650.html
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экономика, россия, индия
Экономика, Россия, Индия
Индия впервые поставила в Россию алюминий

Индия весной впервые поставила в Россию алюминий

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАлюминий
Алюминий - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Алюминий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни.
В апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет.
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Сама Россия является крупным экспортером этого металла - по итогам 2023 года страна была второй в мире с поставками на 6,5 миллиарда долларов.
Поставка из Индии в Россию столь значительного объема алюминия может быть связана со сложностями с его покупкой на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей, предположил независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в беседе с РИА Новости.
"Дело в том, что все отечественные предприятия, использующие необработанный крылатый металл для выпуска каких-либо из него видов продукции, фактически "зажаты" между единственным в России производителем первичного алюминия "Русалом" и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий. Приобретение алюминия за границей - главным образом в странах Азии - позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо", - пояснил он.
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