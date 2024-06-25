https://ria.ru/20240625/zayavki-1955303059.html

Более 95 тысяч заявок жителей Ульяновской области обработано на госуслугах

Более 95 тысяч заявок жителей Ульяновской области обработано на госуслугах - РИА Новости, 25.06.2024

Более 95 тысяч заявок жителей Ульяновской области обработано на госуслугах

Более 95 тысяч заявлений жителей Ульяновской области обработано с начала 2024 года на портале госуслуг, процесс перевода массовых социально значимых услуг в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:05

2024-06-25T13:05

2024-06-25T13:05

ульяновская область

алексей русских

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833669157_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cca14a6964ac98f38c1d728c988efcca.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 95 тысяч заявлений жителей Ульяновской области обработано с начала 2024 года на портале госуслуг, процесс перевода массовых социально значимых услуг в электронную форму обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона 24 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Преимуществ получения услуг в электронном виде множество. Благодаря компьютеру, ноутбуку, планшету или мобильному телефону можно быстро, а главное качественно, получить социально значимые услуги в электронном виде. К примеру, на сайте "Госуслуги" в категории "Образование" можно записать ребенка в детский сад, в образовательное учреждение, кружок или секцию, подать заявление на поступление в вуз или получить информацию о текущей успеваемости", - сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба. В регионе в перечень массовых социально значимых входят 125 услуг и сервисов, организованных через 89 интерактивных форм Единого портала государственных и муниципальных услуг. Так, в регионе достигнуто 100% исполнение показателя "Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде" национального проекта "Цифровая экономика". Также регион активно работает и над повышением качества предоставления услуг. По итогам 2024 года уровень удовлетворенности граждан должен составить не менее 4,4 балла. На данный момент значение этого показателя по региону – 4,52 балла. Министр Ульяновской области Олег Ягфаров также добавил, что благодаря реализации национального проекта электронными услугами и сервисами Единого портала пользуется каждый второй житель региона, достигший возраста 14 лет. Следующим этапом развития электронных услуг стал визуальный конструктор форм, который позволяет органам власти оперативно и без привлечения сторонних организаций разрабатывать и выводить на Единый портал интерактивные формы государственных и муниципальных услуг. По его словам, на данный момент благодаря ОГКУ "Правительство для граждан" на портал выведены две госуслуги, а также разрабатываются еще семь форм.

https://ria.ru/20240524/fok-1948082415.html

https://ria.ru/20240514/sotrudnichestvo-1945854094.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских