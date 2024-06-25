https://ria.ru/20240625/zapret-1955197038.html

В ЕС вступил в силу запрет на доступ к ряду российских СМИ

В ЕС вступил в силу запрет на доступ к ряду российских СМИ - РИА Новости, 25.06.2024

В ЕС вступил в силу запрет на доступ к ряду российских СМИ

Страны Евросоюза с 25 июня должны закрыть доступ к материалам таких российских СМИ как РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", а также... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:14

2024-06-25T00:14

2024-06-25T00:22

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза с 25 июня должны закрыть доступ к материалам таких российских СМИ как РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", а также зарегистрированного в Евросоюзе медиа Voice of Europe, следует из опубликованного в понедельник решения Совета Евросоюза. "Ограничительные меры будут применяться к указанным организациям с 25 июня 2024 года", - говорится в документе. Семнадцатого мая Совет ЕС принял решение о так называемом "запрете на вещание" на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет касается распространения контента и не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов этих СМИ. Кроме того, в пояснении к санкциям говорится, что запрет не касается цитирования данных СМИ, если это необходимо в журналистку работе. За последнее время на фоне обострения конфликта вокруг Украины ЕС ввел множество ограничений против крупнейших российских СМИ. Такие решения принимались без обращения в суды или к национальным регуляторам медиарынков в странах ЕС, которые отвечают, к примеру, за выдачу лицензий. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии выборов в Европарламент, которые прошли 6 – 9 июня, написал статью об информационном противостоянии с Россией, традиционно обвинив российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. По его утверждениям, попытки такого вмешательства участились в последнее время, "особенно, со стороны России". Боррель указал, что для лучшего воздействия на европейцев так называемые "пропагандисты" эксплуатируют уже существующие "горячие" политические темы, контент, вызывающий эмоции. Он также пожаловался, что сам становится периодически целью информационных атак наряду с другими европейскими политиками. При этом Боррель заверяет, что в ЕС были созданы инструменты для противостояния так называемой дезинформации, в том числе Закон о цифровых услугах, который нацелен на усиление контроля за крупными онлайн-платформами. Глава дипломатии ЕС также заверил, что в ЕС пытаются сохранить баланс между свободой слова и борьбой с так называемой дезинформацией. Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20240624/zayavlenie-1955137783.html

https://ria.ru/20240624/mid-1955111095.html

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955136811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция, санкции в отношении россии, евросоюз, европарламент