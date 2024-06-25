https://ria.ru/20240625/zakon-1955355993.html

Госдума приняла в I чтении проект о создании института наставничества

Госдума приняла в I чтении проект о создании института наставничества - РИА Новости, 25.06.2024

Госдума приняла в I чтении проект о создании института наставничества

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о создании института наставничества для склонных к девиантному поведению детей. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:18

2024-06-25T15:18

2024-06-25T15:32

общество

россия

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о создании института наставничества для склонных к девиантному поведению детей. Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов от "Единой России". Законопроектом предлагается создать специальный реестр наставников. Он будет формироваться на базе единой информационной системы ДОБРО.РФ и ГИС "Профилактика", которая также будет создана законом. Желающие стать наставниками смогут оставить заявку на внесение в реестр, а комиссия по делам несовершеннолетних, с помощью ГИС "Профилактика", направит наставников к подопечным. Наставники будут отчитываться перед комиссией о проделанной работе раз в полгода. Необходимые правила и критерии для принятия подобных решений будут утверждены Минпросвещения, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Ко второму чтению мы прямо в законе закрепим перечень прав наставника и его функционал. Предполагается, что это будет организация внеурочной занятости, спортивные мероприятия, культурные, волонтерские и социальные проекты, досуг, дополнительное образование, кружки, беседы с несовершеннолетним, и все, что может содействовать физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетнего. От работы с наставником всегда можно отказаться, для этого подростку либо его родителям или представителям достаточно написать заявление", — отметил Метелев. Кроме того, в проекте закона указано, что наставниками не могут быть фигуранты уголовных дел, иноагенты, граждане, которые не допускаются к педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В документе отмечается, что решения о назначении наставника, его замене или отмене назначения будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Необходимые правила и критерии для принятия подобных решений будут утверждены Минпросвещения. Законопроектом также устанавливается, что Комиссия по делам несовершеннолетних сможет привлекать подростков к участию в мероприятиях благотворительных и волонтерских организаций, а также "Движение первых". "Участие подростка в социальных инициативах создает условия для выхода из криминальной среды. Этот механизм уже действует в ряде регионов и успешно себя проявляет. Дети снимаются с учета, многие и сами становятся наставниками, продолжают помогать другим. Эту практику нужно закрепить и масштабировать", - заключил Метелев.

https://sn.ria.ru/20240523/nastavnichestvo-1947690944.html

https://ria.ru/20240125/sluzhba-1923499477.html

https://ria.ru/20240213/putin-1927153919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия