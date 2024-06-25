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МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе - РИА Новости, 25.06.2024
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19:58 25.06.2024 (обновлено: 21:11 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/zaderzhanie-1955434679.html
МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе
МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе - РИА Новости, 25.06.2024
МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе
МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:58
2024-06-25T21:11
абхазия
россия
в мире
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СУХУМ, 25 июн — РИА Новости. МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий &lt;...&gt; задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу", — говорится в заявлении.Во вторник силовые подразделения МВД Абхазии заблокировали район, где скрывались злоумышленники, а также перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты дислокации транспортного контроля."&lt;...&gt; подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам. Задержаны Какалия А. Г., 1997 года рождения, Чаговец И. А., 1988 года рождения, и Какалия Б. Г., 1991 года рождения", — уточнили в ведомстве. Накануне прокуратура Гагрского района сообщила о задержании еще четырех участников инцидента, одного из них поймали на территории России. Их личности установлены.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня на КПП "Псоу". По данным МВД республики, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Как заявил глава министерства Роберт Киут, причиной произошедшего стал давний имущественный конфликт.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и перевозка оружия".
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абхазия, россия, в мире, гагрский район
Абхазия, Россия, В мире, Гагрский район
МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе

МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с РФ

© SputnikГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Sputnik
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 25 июн — РИА Новости. МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий <...> задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу", — говорится в заявлении.
© Фото : Милиция АбхазииПодозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
Подозреваемые в перестрелке у КПП Псоу
Подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
© Фото : Милиция Абхазии
1 из 3
© Фото : Милиция АбхазииПодозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
Подозреваемые в перестрелке у КПП Псоу
Подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
© Фото : Милиция Абхазии
2 из 3
© Фото : Милиция АбхазииПодозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
Подозреваемые в перестрелке у КПП Псоу
Подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
© Фото : Милиция Абхазии
3 из 3
Подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
© Фото : Милиция Абхазии
1 из 3
Подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
© Фото : Милиция Абхазии
2 из 3
Подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу"
© Фото : Милиция Абхазии
3 из 3
Во вторник силовые подразделения МВД Абхазии заблокировали район, где скрывались злоумышленники, а также перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты дислокации транспортного контроля.
"<...> подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам. Задержаны Какалия А. Г., 1997 года рождения, Чаговец И. А., 1988 года рождения, и Какалия Б. Г., 1991 года рождения", — уточнили в ведомстве.
Накануне прокуратура Гагрского района сообщила о задержании еще четырех участников инцидента, одного из них поймали на территории России. Их личности установлены.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня на КПП "Псоу". По данным МВД республики, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Как заявил глава министерства Роберт Киут, причиной произошедшего стал давний имущественный конфликт.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и перевозка оружия".
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