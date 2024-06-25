https://ria.ru/20240625/yugra-1955327152.html

Лифт насмерть задавил школьника в Югре

Лифт насмерть задавил школьника в Югре - РИА Новости, 25.06.2024

Лифт насмерть задавил школьника в Югре

Школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:00

2024-06-25T14:00

2024-06-25T14:00

происшествия

урай

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай, сообщила региональная прокуратура. "По предварительным данным, 24 июня в здании торгового центра по улице Ленина в Урае 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущегося вверх с первого этажа, и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении. По факту произошедшего региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования следователи дадут оценку действиям лиц, оставивших двери грузового лифта открытыми, не ограничив при этом доступ к нему посторонних лиц, а также действиям ответственных за обеспечение безопасного пребывания посетителей в торговом центре.

https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html

урай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, урай, россия, следственный комитет россии (ск рф)