https://ria.ru/20240625/yugra-1955327152.html
Лифт насмерть задавил школьника в Югре
Лифт насмерть задавил школьника в Югре - РИА Новости, 25.06.2024
Лифт насмерть задавил школьника в Югре
Школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:00
2024-06-25T14:00
2024-06-25T14:00
происшествия
урай
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955326283_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_7209629812507e8606cb32362d9f8d54.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай, сообщила региональная прокуратура. "По предварительным данным, 24 июня в здании торгового центра по улице Ленина в Урае 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущегося вверх с первого этажа, и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении. По факту произошедшего региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования следователи дадут оценку действиям лиц, оставивших двери грузового лифта открытыми, не ограничив при этом доступ к нему посторонних лиц, а также действиям ответственных за обеспечение безопасного пребывания посетителей в торговом центре.
https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html
урай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955326283_162:0:1125:722_1920x0_80_0_0_933095d29968e340998241023519b9c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Лифт насмерть задавил школьника в Югре
Прокуратура: школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в ТЦ в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости.
Школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай, сообщила региональная прокуратура
.
"По предварительным данным, 24 июня в здании торгового центра по улице Ленина в Урае 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущегося вверх с первого этажа, и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования следователи дадут оценку действиям лиц, оставивших двери грузового лифта открытыми, не ограничив при этом доступ к нему посторонних лиц, а также действиям ответственных за обеспечение безопасного пребывания посетителей в торговом центре.