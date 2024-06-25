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Лифт насмерть задавил школьника в Югре - РИА Новости, 25.06.2024
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14:00 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/yugra-1955327152.html
Лифт насмерть задавил школьника в Югре
Лифт насмерть задавил школьника в Югре - РИА Новости, 25.06.2024
Лифт насмерть задавил школьника в Югре
Школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:00
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происшествия
урай
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай, сообщила региональная прокуратура. "По предварительным данным, 24 июня в здании торгового центра по улице Ленина в Урае 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущегося вверх с первого этажа, и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении. По факту произошедшего региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования следователи дадут оценку действиям лиц, оставивших двери грузового лифта открытыми, не ограничив при этом доступ к нему посторонних лиц, а также действиям ответственных за обеспечение безопасного пребывания посетителей в торговом центре.
https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html
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происшествия, урай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Лифт насмерть задавил школьника в Югре

Прокуратура: школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в ТЦ в Югре

© Фото : СК России по ХМАО-Югре/TelegramМесто происшествия, где школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай
Место происшествия, где школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : СК России по ХМАО-Югре/Telegram
Место происшествия, где школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Школьника насмерть задавило платформой грузового лифта в одном из торговых центров югорского города Урай, сообщила региональная прокуратура.
"По предварительным данным, 24 июня в здании торгового центра по улице Ленина в Урае 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущегося вверх с первого этажа, и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования следователи дадут оценку действиям лиц, оставивших двери грузового лифта открытыми, не ограничив при этом доступ к нему посторонних лиц, а также действиям ответственных за обеспечение безопасного пребывания посетителей в торговом центре.
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ПроисшествияУрайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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