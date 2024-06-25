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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 25.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:45

2024-06-25T23:45

2024-06-25T23:58

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна"."В Сумах слышали взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области была объявлена с 22.56 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумы

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в мире, украина, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины