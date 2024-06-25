https://ria.ru/20240625/vzryv-1955407349.html
Украинец получил 14 лет за взрыв в Мелитополе в 2022 году
Украинец получил 14 лет за взрыв в Мелитополе в 2022 году - РИА Новости, 25.06.2024
Украинец получил 14 лет за взрыв в Мелитополе в 2022 году
Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии гражданина Украины Ярослава Жука, устроившего взрыв возле здания администрации Запорожской области в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:51
2024-06-25T17:51
2024-06-25T17:51
специальная военная операция на украине
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мелитополь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии гражданина Украины Ярослава Жука, устроившего взрыв возле здания администрации Запорожской области в Мелитополе в 2022 году, сообщил журналистам представитель суда. По его информации, в 2022 году Жук решил устроить взрыв в Мелитополе. Для этого он подготовил самодельные взрывные устройства (СВУ), определил месторасположение администрации, разработал маршруты подхода к зданиям, определил места закладки возле них СВУ, способ их доставки, пути безопасного отхода после совершения взрывов. По данным суда, 17 июня того же года Жук приехал к одному из зданий, где планировал совершить взрыв, и установил около входа в здание СВУ, которое привел в действие в момент выхода представителя администрации в сопровождении двух военнослужащих ВС России. В результате произошел взрыв, от которого никто не пострадал. После этого Жук попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан сотрудником правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Акт международного терроризма" и приготовление к нему. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20240328/melitopol-1936443262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мелитополь, запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Украина
Украинец получил 14 лет за взрыв в Мелитополе в 2022 году
Суд приговорил украинца Жука к 14 годам за теракт в Мелитополе в 2022 году
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии гражданина Украины Ярослава Жука, устроившего взрыв возле здания администрации Запорожской области в Мелитополе в 2022 году, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, в 2022 году Жук решил устроить взрыв в Мелитополе. Для этого он подготовил самодельные взрывные устройства (СВУ), определил месторасположение администрации, разработал маршруты подхода к зданиям, определил места закладки возле них СВУ, способ их доставки, пути безопасного отхода после совершения взрывов.
По данным суда, 17 июня того же года Жук приехал к одному из зданий, где планировал совершить взрыв, и установил около входа в здание СВУ, которое привел в действие в момент выхода представителя администрации в сопровождении двух военнослужащих ВС России
. В результате произошел взрыв, от которого никто не пострадал. После этого Жук попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан сотрудником правоохранительных органов.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Акт международного терроризма" и приготовление к нему. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.