https://ria.ru/20240625/vybory-1955331778.html
Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД
Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД - РИА Новости, 25.06.2024
Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД
Фигуристка Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу от партии "Единая Россия", сообщается на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:14
2024-06-25T14:14
2024-06-25T14:27
политика
ирина слуцкая
единая россия
московская городская дума
ольга зайцева
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фигуристка Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу от партии "Единая Россия", сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Слуцкая идет на выборы по 42 избирательному округу, а Зайцева - по 2 округу по спискам "Единой России". Также среди кандидатов есть председатель Общественного совета "Центра добрых дел Сабины Цветковой" Сабина Цветкова и директор "Центрального академического театра Российской Армии" Милена Авимская. Они также выдвигаются от "Единой России". Самовыдвиженцем идет на выборы 26-летний студент и уроженец Греции Гиорги Маргарян. Помимо того, в списке есть уже несколько действующих депутатов Мосгордумы. Самовыдвиженцем на выборы идет член КПРФ Виктор Максимов, а также исключенная из партии в 2020 году Елена Шувалова. От партии "Единая Россия" выдвигаются: Валерий Головченко, Людмила Стебенкова и Александр Козлов, от КПРФ - Павел Тарасов и Любовь Никитина. От партии "Яблоко" в выборах участвуют Сергей Митрохин и Максим Круглов. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
https://ria.ru/20240615/kandidaty-1953177160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ирина слуцкая, единая россия, московская городская дума, ольга зайцева
Политика, Ирина Слуцкая, Единая Россия, Московская городская дума, Ольга Зайцева
Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД
Ирина Слуцкая и биатлонистка Зайцева выдвинули кандидатуры на выборы в МГД