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Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД - РИА Новости, 25.06.2024
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14:14 25.06.2024 (обновлено: 14:27 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/vybory-1955331778.html
Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД
Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД - РИА Новости, 25.06.2024
Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД
Фигуристка Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу от партии "Единая Россия", сообщается на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:14
2024-06-25T14:27
политика
ирина слуцкая
единая россия
московская городская дума
ольга зайцева
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фигуристка Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу от партии "Единая Россия", сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Слуцкая идет на выборы по 42 избирательному округу, а Зайцева - по 2 округу по спискам "Единой России". Также среди кандидатов есть председатель Общественного совета "Центра добрых дел Сабины Цветковой" Сабина Цветкова и директор "Центрального академического театра Российской Армии" Милена Авимская. Они также выдвигаются от "Единой России". Самовыдвиженцем идет на выборы 26-летний студент и уроженец Греции Гиорги Маргарян. Помимо того, в списке есть уже несколько действующих депутатов Мосгордумы. Самовыдвиженцем на выборы идет член КПРФ Виктор Максимов, а также исключенная из партии в 2020 году Елена Шувалова. От партии "Единая Россия" выдвигаются: Валерий Головченко, Людмила Стебенкова и Александр Козлов, от КПРФ - Павел Тарасов и Любовь Никитина. От партии "Яблоко" в выборах участвуют Сергей Митрохин и Максим Круглов. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
https://ria.ru/20240615/kandidaty-1953177160.html
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политика, ирина слуцкая, единая россия, московская городская дума, ольга зайцева
Политика, Ирина Слуцкая, Единая Россия, Московская городская дума, Ольга Зайцева
Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева будут баллотироваться в МГД

Ирина Слуцкая и биатлонистка Зайцева выдвинули кандидатуры на выборы в МГД

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФигуристка Ирина Слуцкая
Фигуристка Ирина Слуцкая - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Фигуристка Ирина Слуцкая
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фигуристка Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу от партии "Единая Россия", сообщается на сайте Мосгоризбиркома.
Слуцкая идет на выборы по 42 избирательному округу, а Зайцева - по 2 округу по спискам "Единой России". Также среди кандидатов есть председатель Общественного совета "Центра добрых дел Сабины Цветковой" Сабина Цветкова и директор "Центрального академического театра Российской Армии" Милена Авимская. Они также выдвигаются от "Единой России". Самовыдвиженцем идет на выборы 26-летний студент и уроженец Греции Гиорги Маргарян.
Помимо того, в списке есть уже несколько действующих депутатов Мосгордумы. Самовыдвиженцем на выборы идет член КПРФ Виктор Максимов, а также исключенная из партии в 2020 году Елена Шувалова. От партии "Единая Россия" выдвигаются: Валерий Головченко, Людмила Стебенкова и Александр Козлов, от КПРФ - Павел Тарасов и Любовь Никитина. От партии "Яблоко" в выборах участвуют Сергей Митрохин и Максим Круглов.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
Табличка на здании Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму
15 июня, 23:01
 
ПолитикаИрина СлуцкаяЕдиная РоссияМосковская городская думаОльга Зайцева
 
 
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