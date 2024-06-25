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На Украине выразили готовность призвать более миллиона человек - РИА Новости, 25.06.2024
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https://ria.ru/20240625/vsu-1955288574.html
На Украине выразили готовность призвать более миллиона человек
На Украине выразили готовность призвать более миллиона человек - РИА Новости, 25.06.2024
На Украине выразили готовность призвать более миллиона человек
Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что из 2,3 миллиона военнообязанных, обновивших свои учетные данные с 18 мая в онлайн-режиме, пригодны РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:20
2024-06-25T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что из 2,3 миллиона военнообязанных, обновивших свои учетные данные с 18 мая в онлайн-режиме, пригодны к призыву 1,1 миллиона человек. Ранее украинское военное ведомство заявило о начале работы приложения для удаленного обновления данных военнообязанных. По состоянию на 20 мая с помощью приложения свои данные обновили 400 тысяч человек, сообщало ведомство. "Среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, 1 миллион и 100 тысяч военнообязанных, пригодных к призыву. Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть, миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды сил обороны", - приводит слова Лазуткина издание минобороны Украины "АрмияInform". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине выразили готовность призвать более миллиона человек

Минобороны Украины: к призыву годны 1,1 миллиона человек, обновивших данные

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что из 2,3 миллиона военнообязанных, обновивших свои учетные данные с 18 мая в онлайн-режиме, пригодны к призыву 1,1 миллиона человек.
Ранее украинское военное ведомство заявило о начале работы приложения для удаленного обновления данных военнообязанных. По состоянию на 20 мая с помощью приложения свои данные обновили 400 тысяч человек, сообщало ведомство.
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"Среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, 1 миллион и 100 тысяч военнообязанных, пригодных к призыву. Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть, миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды сил обороны", - приводит слова Лазуткина издание минобороны Украины "АрмияInform".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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