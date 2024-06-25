ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области, есть пострадавшие
Шесть БПЛА ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области, двое пострадали
© Губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковПоследствия атаки ВСУ на Строитель в Белгородской области
© Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Последствия атаки ВСУ на Строитель в Белгородской области
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Шесть БПЛА ВСУ атаковали Яковлевский городской округ в Белгородской области, по предварительным данным, в результате атаки в Строителе пострадали два мирных жителя, выбиты окна в домах, в одной из квартир разрушен балкон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины — ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ", — написал Гладков.
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Также в городе Строитель в двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон.
В селе Быковка, которое граничит со Строителем, различные повреждения получили два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Повреждены два автомобиля.
Ранее глава региона сообщил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.
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