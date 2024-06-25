Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 25.06.2024 (обновлено: 05:58 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/vsu-1955213976.html
ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области, есть пострадавшие
Шесть БПЛА ВСУ атаковали Яковлевский городской округ в Белгородской области, по предварительным данным, в результате атаки в Строителе пострадали два мирных... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:37
2024-06-25T05:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955213840_0:137:963:679_1920x0_80_0_0_23ee3bc17c06e47653d8dabedfaf4ae2.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Шесть БПЛА ВСУ атаковали Яковлевский городской округ в Белгородской области, по предварительным данным, в результате атаки в Строителе пострадали два мирных жителя, выбиты окна в домах, в одной из квартир разрушен балкон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины — ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ", — написал Гладков.Также в городе Строитель в двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон.В селе Быковка, которое граничит со Строителем, различные повреждения получили два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Повреждены два автомобиля.Ранее глава региона сообщил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955213840_0:47:963:769_1920x0_80_0_0_66765f2a840fefe04c46bb7b1d2f2e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области, есть пострадавшие

Шесть БПЛА ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области, двое пострадали

© Губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковПоследствия атаки ВСУ на Строитель в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ на Строитель в Белгородской области
© Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Последствия атаки ВСУ на Строитель в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Шесть БПЛА ВСУ атаковали Яковлевский городской округ в Белгородской области, по предварительным данным, в результате атаки в Строителе пострадали два мирных жителя, выбиты окна в домах, в одной из квартир разрушен балкон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины — ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ", — написал Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Также в городе Строитель в двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон.
В селе Быковка, которое граничит со Строителем, различные повреждения получили два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Повреждены два автомобиля.
Ранее глава региона сообщил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала