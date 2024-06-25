В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов
Под Воронежем в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов
© Кадр видео из соцсетейМесто детонации взрывоопасных объектов в Ольховатском районе Воронежской области
© Кадр видео из соцсетей
Место детонации взрывоопасных объектов в Ольховатском районе Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее администрация района призвала жителей Ольховатского городского поселения оставаться дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. По словам губернатора, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, никто из местных жителей не пострадал.
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"Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти", - написал Гусев.
Он добавил, что для безопасности жителей скорректирована работа детских садов и оздоровительных лагерей. В частности, в Ольховатском городском поселении приостановили работу детских садов "Мир чудес" и "Теремок", а также пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы.
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"В связи с решением КЧС перенесли проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Экзамен будет проводиться в резервные дни (1-2 июля). Работа остальных учреждений образования осуществляется в обычном режиме. Но родители могут самостоятельно принять решение о посещении их детьми школ", - отметил Гусев.
Губернатор призвал жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием, не поддаваться панике, не покидать свой дом без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями.
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