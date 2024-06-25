https://ria.ru/20240625/voronezh-1955285122.html

В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов

В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов - РИА Новости, 25.06.2024

В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов

Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:10

2024-06-25T12:10

2024-06-25T12:45

происшествия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее администрация района призвала жителей Ольховатского городского поселения оставаться дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. По словам губернатора, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, никто из местных жителей не пострадал."Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти", - написал Гусев.Он добавил, что для безопасности жителей скорректирована работа детских садов и оздоровительных лагерей. В частности, в Ольховатском городском поселении приостановили работу детских садов "Мир чудес" и "Теремок", а также пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы."В связи с решением КЧС перенесли проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Экзамен будет проводиться в резервные дни (1-2 июля). Работа остальных учреждений образования осуществляется в обычном режиме. Но родители могут самостоятельно принять решение о посещении их детьми школ", - отметил Гусев.Губернатор призвал жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием, не поддаваться панике, не покидать свой дом без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями.

https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954894062.html

https://ria.ru/20240623/detonatsiya-1954882033.html

https://ria.ru/20240110/chs-1920549141.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область