https://ria.ru/20240625/volgograd-1955276766.html
Новый реабилитационный комплекс появится в Волгограде к 2027 году
Новый реабилитационный комплекс появится в Волгограде к 2027 году - РИА Новости, 25.06.2024
Новый реабилитационный комплекс появится в Волгограде к 2027 году
Многофункциональный реабилитационный комплекс для участников СВО и жителей региона откроется в Волгограде к 2027 году, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:11
2024-06-25T12:11
2024-06-25T12:11
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
сво
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ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Многофункциональный реабилитационный комплекс для участников СВО и жителей региона откроется в Волгограде к 2027 году, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в 2023 году принял решение создать в регионе единую целостную систему реабилитации участников СВО и их семей, ветеранов боевых действий, инвалидов. В трехступенчатую систему (от отделений ранней медреабилитации до санаторно-курортного лечения) войдут как модернизированные существующие, так и построенные с нуля учреждения. Отмечается, что одним из ключевых объектов системы станет многопрофильный реабилитационный комплекс с протезно-ортопедическим центром на базе областной больницы №3 в Волгограде. Здесь уже ведутся ремонтные работы, ход которых во вторник оценил губернатор. "Выполнение задачи по созданию передового реабилитационного комплекса на базе "трешки" рассчитано до 2027 года включительно и разбито на этапы. Это позволит существенно нарастить мощность учреждения, не останавливая его работу", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в здании консультационно-диагностической поликлиники на 54% выполнены работы по обновлению помещений и инженерных систем подвала, 1-го и 2-го этажей. Завершается проектирование капремонта 3-го и 4-го этажа. Здесь организуют дневной стационар, диагностический блок, врачебные кабинеты, антропометрию, механотерапию, лабораторию, залы для занятий и многое другое. На очереди модернизация 6-этажного корпуса стационара с бассейном, строительство административно-бытового корпуса, благоустройство территории с созданием терренкуров, тренажеров под открытым небом. По данным администрации, для будущего комплекса уже закупается оборудование. Так, в рамках региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" уже приобретено более 150 единиц, ещё 64 поступят до конца года. В комплексе будет организована психологическая служба. "Через пять-семь лет мы должны сформировать основу современной системы реабилитации и восстановления здоровья на территории Волгоградской области. Эта инфраструктура создается для всех людей, которые нуждаются в реабилитации. И, конечно, в первую очередь, для участников СВО, ветеранов боевых действий", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
https://ria.ru/20240528/tekhnika-1948915790.html
https://ria.ru/20240515/razvitie-1946156698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоград, андрей бочаров, сво
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, СВО
ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Многофункциональный реабилитационный комплекс для участников СВО и жителей региона откроется в Волгограде к 2027 году, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
в 2023 году принял решение создать в регионе единую целостную систему реабилитации участников СВО и их семей, ветеранов боевых действий, инвалидов. В трехступенчатую систему (от отделений ранней медреабилитации до санаторно-курортного лечения) войдут как модернизированные существующие, так и построенные с нуля учреждения.
Отмечается, что одним из ключевых объектов системы станет многопрофильный реабилитационный комплекс с протезно-ортопедическим центром на базе областной больницы №3 в Волгограде. Здесь уже ведутся ремонтные работы, ход которых во вторник оценил губернатор.
"Выполнение задачи по созданию передового реабилитационного комплекса на базе "трешки" рассчитано до 2027 года включительно и разбито на этапы. Это позволит существенно нарастить мощность учреждения, не останавливая его работу", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в здании консультационно-диагностической поликлиники на 54% выполнены работы по обновлению помещений и инженерных систем подвала, 1-го и 2-го этажей. Завершается проектирование капремонта 3-го и 4-го этажа. Здесь организуют дневной стационар, диагностический блок, врачебные кабинеты, антропометрию, механотерапию, лабораторию, залы для занятий и многое другое. На очереди модернизация 6-этажного корпуса стационара с бассейном, строительство административно-бытового корпуса, благоустройство территории с созданием терренкуров, тренажеров под открытым небом.
По данным администрации, для будущего комплекса уже закупается оборудование. Так, в рамках региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" уже приобретено более 150 единиц, ещё 64 поступят до конца года. В комплексе будет организована психологическая служба.
"Через пять-семь лет мы должны сформировать основу современной системы реабилитации и восстановления здоровья на территории Волгоградской области. Эта инфраструктура создается для всех людей, которые нуждаются в реабилитации. И, конечно, в первую очередь, для участников СВО, ветеранов боевых действий", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.