https://ria.ru/20240625/vizy-1955232433.html

Постпред России при ЮНЕСКО поднимет вопрос о невыдаче виз делегатам

Постпред России при ЮНЕСКО поднимет вопрос о невыдаче виз делегатам - РИА Новости, 25.06.2024

Постпред России при ЮНЕСКО поднимет вопрос о невыдаче виз делегатам

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов поднимет перед гендиректором организации Одре Азуле сохраняющуюся проблему невыдачи Францией виз... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:18

2024-06-25T09:18

2024-06-25T09:18

россия

франция

юнеско

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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов поднимет перед гендиректором организации Одре Азуле сохраняющуюся проблему невыдачи Францией виз российским делегатам, сообщила РИА Новости ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Татьяна Довгаленко. Она напомнила, что Франция, на чьей территории находится штаб-квартира ЮНЕСКО, обязана выдавать визы делегатам для посещения профильных мероприятий организации или работы на постоянной основе. Однако в течение последних двух лет Париж свои обязательства нарушает, без объяснения отказывая в выдаче виз представителям России. "Сейчас мы ищем пути. Вопрос постоянно обсуждается, в том числе на уровне руководства Организации. Постпред будет его ставить перед генеральным директором Азуле", - сказала собеседница агентства. Непосредственно перед главой ЮНЕСКО вопрос будет поставлен, поскольку "градус напряжения растет", и "французские власти необходимо призвать к ответу", объяснила она. Ранее Франция не выдала визу главе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову, сорвав его участие в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка. МИД России призвал генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле вмешаться в ситуацию и принять конкретные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств.

https://ria.ru/20240624/viza-1955005391.html

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россия, франция, юнеско