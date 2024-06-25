https://ria.ru/20240625/vinnitsa-1955394767.html

На Украине уволили главу Винницкой областной администрации

На Украине уволили главу Винницкой областной администрации - РИА Новости, 25.06.2024

На Украине уволили главу Винницкой областной администрации

Кабмин Украины уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной государственной администрации, сообщили во вторник в украинском правительстве. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:02

2024-06-25T17:02

2024-06-25T17:48

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кабмин Украины уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной государственной администрации, сообщили во вторник в украинском правительстве. "Поддержан указ президента Украины об увольнении Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Причины увольнения не называют. Борзов занимал должность главы Винницкой облгосадминистрации с июня 2020 года.

https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925338794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, винницкая областная государственная администрация, винницкая область, винница