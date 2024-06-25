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На Украине уволили главу Винницкой областной администрации - РИА Новости, 25.06.2024
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17:02 25.06.2024 (обновлено: 17:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/vinnitsa-1955394767.html
На Украине уволили главу Винницкой областной администрации
На Украине уволили главу Винницкой областной администрации - РИА Новости, 25.06.2024
На Украине уволили главу Винницкой областной администрации
Кабмин Украины уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной государственной администрации, сообщили во вторник в украинском правительстве. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:02
2024-06-25T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винницкая областная государственная администрация
винницкая область
винница
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кабмин Украины уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной государственной администрации, сообщили во вторник в украинском правительстве. "Поддержан указ президента Украины об увольнении Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Причины увольнения не называют. Борзов занимал должность главы Винницкой облгосадминистрации с июня 2020 года.
https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925338794.html
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в мире, украина, винницкая областная государственная администрация, винницкая область, винница
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая областная государственная администрация, Винницкая область, Винница
На Украине уволили главу Винницкой областной администрации

Правительство Украины уволило главу Винницкой областной администрации Борзова

© Фото : Винницкая областная государственная администрацияГлава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов
Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Винницкая областная государственная администрация
Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кабмин Украины уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной государственной администрации, сообщили во вторник в украинском правительстве.
"Поддержан указ президента Украины об увольнении Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Причины увольнения не называют.
Борзов занимал должность главы Винницкой облгосадминистрации с июня 2020 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницкая областная государственная администрацияВинницкая областьВинница
 
 
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