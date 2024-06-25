В Венгрии назвали слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС утопией
Венгерский эксперт Ногради заявил, что вступление Украины в ЕС займет годы
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС растянется на несколько лет и невозможно сейчас сказать, когда этот процесс завершится, а представления Владимира Зеленского о нескольких месяцах - это утопия, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил в пятницу начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии, сообщило бельгийское председательство в ЕС.
"Немецкий канцлер Олаф Шольц дал понять, что Украине придется пройти через все ступени, это означает очень много лет. Представление Зеленского, что Украина станет членом ЕС через несколько месяцев – это утопия", - сказал Ногради.
Эксперт отметил, что Украина пообещала выполнить все требования Венгрии относительно прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, поэтому Будапешт вряд ли станет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в сообщество на данном этапе, а "выполнит Украина обещания или нет, будет видно через несколько месяцев".
"По-моему, никто не будет сейчас блокировать прием Украины в ЕС, потому что переговоры будут длиться так много лет, что вето можно будет наложить и потом – это процесс на четыре-шесть-восемь лет. Сейчас невозможно сказать, когда он закончится", - добавил Ногради.
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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что все условия Будапешта о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС. В феврале он отмечал, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не стал препятствовать странам-членам в принятии решения о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.