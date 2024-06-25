https://ria.ru/20240625/utopiya-1955212657.html

В Венгрии назвали слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС утопией

В Венгрии назвали слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС утопией - РИА Новости, 25.06.2024

В Венгрии назвали слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС утопией

Вступление Украины в ЕС растянется на несколько лет и невозможно сейчас сказать, когда этот процесс завершится, а представления Владимира Зеленского о... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:14

2024-06-25T05:14

2024-06-25T05:14

в мире

украина

венгрия

владимир зеленский

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС растянется на несколько лет и невозможно сейчас сказать, когда этот процесс завершится, а представления Владимира Зеленского о нескольких месяцах - это утопия, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил в пятницу начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии, сообщило бельгийское председательство в ЕС. "Немецкий канцлер Олаф Шольц дал понять, что Украине придется пройти через все ступени, это означает очень много лет. Представление Зеленского, что Украина станет членом ЕС через несколько месяцев – это утопия", - сказал Ногради. Эксперт отметил, что Украина пообещала выполнить все требования Венгрии относительно прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, поэтому Будапешт вряд ли станет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в сообщество на данном этапе, а "выполнит Украина обещания или нет, будет видно через несколько месяцев". "По-моему, никто не будет сейчас блокировать прием Украины в ЕС, потому что переговоры будут длиться так много лет, что вето можно будет наложить и потом – это процесс на четыре-шесть-восемь лет. Сейчас невозможно сказать, когда он закончится", - добавил Ногради. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что все условия Будапешта о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС. В феврале он отмечал, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не стал препятствовать странам-членам в принятии решения о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

украина

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, евросоюз