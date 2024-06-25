https://ria.ru/20240625/ukraina-1955438788.html

Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите, заявил Белый дом

Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите, заявил Белый дом - РИА Новости, 25.06.2024

Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите, заявил Белый дом

Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели, сказал... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:18

2024-06-25T20:18

2024-06-25T20:34

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели, сказал директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер."На саммите Украина не получит приглашения. Я думаю, что это было протелеграфировано очень ясно. В том, что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО", - сказал он.Как пояснил Карпентер, смысл данной инициативы в том, чтобы Украина была готова к функционированию в составе НАТО, как только у всех 32 членов членов альянса созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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в мире, украина, нато, сша, майкл карпентер