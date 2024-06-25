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Глава офиса Зеленского назвал изображение горящего Кремля целью Украины
Глава офиса Зеленского назвал изображение горящего Кремля целью Украины - РИА Новости, 25.06.2024
Глава офиса Зеленского назвал изображение горящего Кремля целью Украины
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в разговоре с журналистом издания Time, рассуждая о целях Украины в конфликте с РФ, указал на изображение горящего РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:32
2024-06-25T19:32
2024-06-25T19:32
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в разговоре с журналистом издания Time, рассуждая о целях Украины в конфликте с РФ, указал на изображение горящего Кремля. В ходе интервью в его кабинете Ермак показал журналисту керамический череп, на котором был изображен горящий Кремль. "Это цель", - приводит журнал слова Ермака. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что надо признать Украину террористическим государством и призвать к этому мир.
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украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, в мире
Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, В мире
Глава офиса Зеленского назвал изображение горящего Кремля целью Украины
Time: Ермак показал журналисту изображение горящего Кремля и назвал его целью