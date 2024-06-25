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Президент Чехии заявил о необходимости переговоров по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:28 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955429414.html
Президент Чехии заявил о необходимости переговоров по Украине
Президент Чехии заявил о необходимости переговоров по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Президент Чехии заявил о необходимости переговоров по Украине
Президент Чехии Петр Павел заявил, что найти выход из конфликта на Украине исключительно путем военной поддержки Киева невозможно, подчеркнув необходимость... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:28
2024-06-25T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
петр павел
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ПРАГА, 25 июн - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил, что найти выход из конфликта на Украине исключительно путем военной поддержки Киева невозможно, подчеркнув необходимость политических и дипломатических переговоров. Соответствующее заявление Павел сделал после встречи с премьером Чехии Петром Фиалой и лидером оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьером Андреем Бабишем. По словам президента, представители власти и оппозиции сошлись в необходимости продолжать поддержку Украины, но при этом прилагать усилия и для мирного решения конфликта. "Я уже неоднократно подчеркивал, что в решении войны на Украине нельзя двигаться только в одном направлении, например, только с помощью военной поддержки, без политических и дипломатических переговоров. Никто с этим не спорит. При этом движение ANO считает, что усилия по мирным переговорам продвигаются не так быстро, как бы этого хотелось", - сказал Павел. Встреча в Пражском граде была приурочена к предстоящему июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Как отметил президент, политики договорились, что Чехия займет на саммите позицию, направленную на укрепление обороны всех стран НАТО и пересмотр политики альянса в отношении России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить запрещающий их декрет. Ранее в июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
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https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, украина, чехия, петр павел
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Петр Павел
Президент Чехии заявил о необходимости переговоров по Украине

Петр Павел: решить конфликт на Украине только военной поддержкой невозможно

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 25 июн - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил, что найти выход из конфликта на Украине исключительно путем военной поддержки Киева невозможно, подчеркнув необходимость политических и дипломатических переговоров.
Соответствующее заявление Павел сделал после встречи с премьером Чехии Петром Фиалой и лидером оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьером Андреем Бабишем. По словам президента, представители власти и оппозиции сошлись в необходимости продолжать поддержку Украины, но при этом прилагать усилия и для мирного решения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Вчера, 08:00
"Я уже неоднократно подчеркивал, что в решении войны на Украине нельзя двигаться только в одном направлении, например, только с помощью военной поддержки, без политических и дипломатических переговоров. Никто с этим не спорит. При этом движение ANO считает, что усилия по мирным переговорам продвигаются не так быстро, как бы этого хотелось", - сказал Павел.
Встреча в Пражском граде была приурочена к предстоящему июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Как отметил президент, политики договорились, что Чехия займет на саммите позицию, направленную на укрепление обороны всех стран НАТО и пересмотр политики альянса в отношении России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить запрещающий их декрет.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияПетр Павел
 
 
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