Президент Чехии заявил о необходимости переговоров по Украине
Петр Павел: решить конфликт на Украине только военной поддержкой невозможно
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 25 июн - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил, что найти выход из конфликта на Украине исключительно путем военной поддержки Киева невозможно, подчеркнув необходимость политических и дипломатических переговоров.
Соответствующее заявление Павел сделал после встречи с премьером Чехии Петром Фиалой и лидером оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьером Андреем Бабишем. По словам президента, представители власти и оппозиции сошлись в необходимости продолжать поддержку Украины, но при этом прилагать усилия и для мирного решения конфликта.
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Вчера, 08:00
"Я уже неоднократно подчеркивал, что в решении войны на Украине нельзя двигаться только в одном направлении, например, только с помощью военной поддержки, без политических и дипломатических переговоров. Никто с этим не спорит. При этом движение ANO считает, что усилия по мирным переговорам продвигаются не так быстро, как бы этого хотелось", - сказал Павел.
Встреча в Пражском граде была приурочена к предстоящему июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Как отметил президент, политики договорились, что Чехия займет на саммите позицию, направленную на укрепление обороны всех стран НАТО и пересмотр политики альянса в отношении России.
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.