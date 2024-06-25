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Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955394240.html
Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях
Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях - РИА Новости, 25.06.2024
Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях
Национальная полиция Украины формирует три новые сводные стрелковые бригады общей численностью восемь тысяч человек для участия в боевых действиях, сообщили во... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:57
2024-06-25T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Национальная полиция Украины формирует три новые сводные стрелковые бригады общей численностью восемь тысяч человек для участия в боевых действиях, сообщили во вторник в ведомстве. "С целью выполнения боевых задач в структуре Национальной полиции начато формирование дополнительных боевых подразделений – трех сводных стрелковых бригад полиции общей штатной численностью восемь тысяч полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. В ведомстве отметили, что ранее были сформированы три бригады численностью пять тысяч человек, которые несут службу вблизи границы с Россией и Белоруссией. Также действует отдельная штурмовая бригада нацполиции, еще 20 тысяч полицейских служат в прифронтовых регионах.
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в мире, украина, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МВД Украины
Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях

Нацполиция Украины сформирует три стрелковые бригады для участия в боях

© AFP 2024 / Yasuyoshi ChibaУкраинские полицейские на улице в Киеве
Украинские полицейские на улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba
Украинские полицейские на улице в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Национальная полиция Украины формирует три новые сводные стрелковые бригады общей численностью восемь тысяч человек для участия в боевых действиях, сообщили во вторник в ведомстве.
"С целью выполнения боевых задач в структуре Национальной полиции начато формирование дополнительных боевых подразделений – трех сводных стрелковых бригад полиции общей штатной численностью восемь тысяч полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции.
В ведомстве отметили, что ранее были сформированы три бригады численностью пять тысяч человек, которые несут службу вблизи границы с Россией и Белоруссией. Также действует отдельная штурмовая бригада нацполиции, еще 20 тысяч полицейских служат в прифронтовых регионах.
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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