https://ria.ru/20240625/ukraina-1955394240.html
Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях
Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях - РИА Новости, 25.06.2024
Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях
Национальная полиция Украины формирует три новые сводные стрелковые бригады общей численностью восемь тысяч человек для участия в боевых действиях, сообщили во... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:57
2024-06-25T16:57
2024-06-25T16:57
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Национальная полиция Украины формирует три новые сводные стрелковые бригады общей численностью восемь тысяч человек для участия в боевых действиях, сообщили во вторник в ведомстве. "С целью выполнения боевых задач в структуре Национальной полиции начато формирование дополнительных боевых подразделений – трех сводных стрелковых бригад полиции общей штатной численностью восемь тысяч полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. В ведомстве отметили, что ранее были сформированы три бригады численностью пять тысяч человек, которые несут службу вблизи границы с Россией и Белоруссией. Также действует отдельная штурмовая бригада нацполиции, еще 20 тысяч полицейских служат в прифронтовых регионах.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947242020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МВД Украины
Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях
Нацполиция Украины сформирует три стрелковые бригады для участия в боях