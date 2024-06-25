https://ria.ru/20240625/ukraina-1955394240.html

Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях

Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях - РИА Новости, 25.06.2024

Украинская полиция формирует стрелковые бригады для участия в боях

Национальная полиция Украины формирует три новые сводные стрелковые бригады общей численностью восемь тысяч человек для участия в боевых действиях, сообщили во... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:57

2024-06-25T16:57

2024-06-25T16:57

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Национальная полиция Украины формирует три новые сводные стрелковые бригады общей численностью восемь тысяч человек для участия в боевых действиях, сообщили во вторник в ведомстве. "С целью выполнения боевых задач в структуре Национальной полиции начато формирование дополнительных боевых подразделений – трех сводных стрелковых бригад полиции общей штатной численностью восемь тысяч полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. В ведомстве отметили, что ранее были сформированы три бригады численностью пять тысяч человек, которые несут службу вблизи границы с Россией и Белоруссией. Также действует отдельная штурмовая бригада нацполиции, еще 20 тысяч полицейских служат в прифронтовых регионах.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947242020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мвд украины