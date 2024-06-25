Рейтинг@Mail.ru
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 25.06.2024 (обновлено: 16:02 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955373199.html
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине - РИА Новости, 25.06.2024
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине
Западным странам невыгоден мир на Украине, вследствие чего на фронте погибает все больше украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:59
2024-06-25T16:02
в мире
украина
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Западным странам невыгоден мир на Украине, вследствие чего на фронте погибает все больше украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue Works."Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть", — сказал он.По словам Сакса, это очередное проявление западной тактики "борьбы до последнего украинца".При этом эксперт считает, что у американского руководства отсутствует четкая стратегия по Украине, и существует лишь краткосрочная цель — "дотерпеть" до возможного переизбрания Джо Байдена на пост президента США.Ранее США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html
https://ria.ru/20240422/vsu-1941409642.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7fc1247beacbe81d57615339d09fff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине

Сакс: Запад не хочет мира для Украины и посылает украинцев на смерть

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Западным странам невыгоден мир на Украине, вследствие чего на фронте погибает все больше украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue Works.
"Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть", — сказал он.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на кладбище в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине
24 апреля, 04:40
По словам Сакса, это очередное проявление западной тактики "борьбы до последнего украинца".
При этом эксперт считает, что у американского руководства отсутствует четкая стратегия по Украине, и существует лишь краткосрочная цель — "дотерпеть" до возможного переизбрания Джо Байдена на пост президента США.
Ранее США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
"Шокирующее количество". В США пришли в ужас от происходящего в ВСУ
22 апреля, 03:35
 
В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала