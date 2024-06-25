https://ria.ru/20240625/ukraina-1955373199.html

"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине

"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине - РИА Новости, 25.06.2024

"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине

Западным странам невыгоден мир на Украине, вследствие чего на фронте погибает все больше украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:59

2024-06-25T15:59

2024-06-25T16:02

в мире

украина

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Западным странам невыгоден мир на Украине, вследствие чего на фронте погибает все больше украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue Works."Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть", — сказал он.По словам Сакса, это очередное проявление западной тактики "борьбы до последнего украинца".При этом эксперт считает, что у американского руководства отсутствует четкая стратегия по Украине, и существует лишь краткосрочная цель — "дотерпеть" до возможного переизбрания Джо Байдена на пост президента США.Ранее США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.

https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html

https://ria.ru/20240422/vsu-1941409642.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден