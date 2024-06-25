https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357152.html

Минобороны назвало новые имена, связанные с разработкой ОМП на Украине

Минобороны назвало новые имена, связанные с разработкой ОМП на Украине - РИА Новости, 25.06.2024

Минобороны назвало новые имена, связанные с разработкой ОМП на Украине

Минобороны РФ назвало новые имена участников работ с компонентами оружия массового поражения на Украине, в их числе главный санитарный врач страны Игорь Кузин,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:21

2024-06-25T15:21

2024-06-25T15:21

специальная военная операция на украине

украина

россия

игорь перегинец

сша

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676438_74:0:3715:2048_1920x0_80_0_0_64b6ce250af0d18edbd01e636dac1dae.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минобороны РФ назвало новые имена участников работ с компонентами оружия массового поражения на Украине, в их числе главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы остановиться и на других фигурантах незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории… Игорь Кузин - главный санитарный врач Украины. Принимал участие в мероприятиях по намеренному разрушению системы контроля биологических рисков и биобезопасности в стране. Причастен к подготовке провокаций биологического характера с целью обвинения Российской Федерации", - сказал Кириллов на брифинге. Кроме того, отметил он, в числе таких людей Дэниел Герстин, ранее исполнявший обязанности директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США. С 2013 года активно взаимодействовал с государственными структурами Украины для продвижения военно-биологических программ США и перевода украинских лабораторий на американские стандарты. Сергей Комисаренко – президент украинской ассоциации по биобезопасности, глава профильной комиссии Совета национальной безопасности и обороны Украины. Осуществлял взаимодействие с Пентагоном от лица Национальной академии наук, курировал проведение исследований двойного назначения на базе подведомственных учреждений. "Игорь Перегинец – бывший заместитель министра здравоохранения Украины. По указанию кураторов из США лоббировал реформирование системы эпиднадзора, продвигал внедрение подконтрольных Пентагону структур в национальную систему здравоохранения", - сказал генерал. По его словам, Ольга Голубовская – главный инфекционист Украины, осуществляла взаимодействие с подрядными организациями Пентагона и предприятиями "Биг Фармы". Лично курировала проведение исследований медицинских препаратов на социально незащищенных гражданах Украины. Получала денежное вознаграждение от американской фармацевтической компании Gilead за проведение испытаний токсичных препаратов против ВИЧ и гепатита С на украинском населении.

https://ria.ru/20240410/khimoruzhie-1938968780.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240213/preparaty-1926979798.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, игорь перегинец, сша, министерство обороны сша, в мире