https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357152.html
Минобороны назвало новые имена, связанные с разработкой ОМП на Украине
Минобороны назвало новые имена, связанные с разработкой ОМП на Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Минобороны назвало новые имена, связанные с разработкой ОМП на Украине
Минобороны РФ назвало новые имена участников работ с компонентами оружия массового поражения на Украине, в их числе главный санитарный врач страны Игорь Кузин,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:21
2024-06-25T15:21
2024-06-25T15:21
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минобороны РФ назвало новые имена участников работ с компонентами оружия массового поражения на Украине, в их числе главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы остановиться и на других фигурантах незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории… Игорь Кузин - главный санитарный врач Украины. Принимал участие в мероприятиях по намеренному разрушению системы контроля биологических рисков и биобезопасности в стране. Причастен к подготовке провокаций биологического характера с целью обвинения Российской Федерации", - сказал Кириллов на брифинге. Кроме того, отметил он, в числе таких людей Дэниел Герстин, ранее исполнявший обязанности директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США. С 2013 года активно взаимодействовал с государственными структурами Украины для продвижения военно-биологических программ США и перевода украинских лабораторий на американские стандарты. Сергей Комисаренко – президент украинской ассоциации по биобезопасности, глава профильной комиссии Совета национальной безопасности и обороны Украины. Осуществлял взаимодействие с Пентагоном от лица Национальной академии наук, курировал проведение исследований двойного назначения на базе подведомственных учреждений. "Игорь Перегинец – бывший заместитель министра здравоохранения Украины. По указанию кураторов из США лоббировал реформирование системы эпиднадзора, продвигал внедрение подконтрольных Пентагону структур в национальную систему здравоохранения", - сказал генерал. По его словам, Ольга Голубовская – главный инфекционист Украины, осуществляла взаимодействие с подрядными организациями Пентагона и предприятиями "Биг Фармы". Лично курировала проведение исследований медицинских препаратов на социально незащищенных гражданах Украины. Получала денежное вознаграждение от американской фармацевтической компании Gilead за проведение испытаний токсичных препаратов против ВИЧ и гепатита С на украинском населении.
https://ria.ru/20240410/khimoruzhie-1938968780.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, игорь перегинец, сша, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Перегинец, США, Министерство обороны США, В мире
Минобороны назвало новые имена, связанные с разработкой ОМП на Украине
Генерал Кириллов: главный санитарный врач Украины причастен к разработке ОМП
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минобороны РФ назвало новые имена участников работ с компонентами оружия массового поражения на Украине, в их числе главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотелось бы остановиться и на других фигурантах незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории… Игорь Кузин - главный санитарный врач Украины. Принимал участие в мероприятиях по намеренному разрушению системы контроля биологических рисков и биобезопасности в стране. Причастен к подготовке провокаций биологического характера с целью обвинения Российской Федерации", - сказал Кириллов на брифинге.
Кроме того, отметил он, в числе таких людей Дэниел Герстин, ранее исполнявший обязанности директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США. С 2013 года активно взаимодействовал с государственными структурами Украины для продвижения военно-биологических программ США и перевода украинских лабораторий на американские стандарты.
Сергей Комисаренко – президент украинской ассоциации по биобезопасности, глава профильной комиссии Совета национальной безопасности и обороны Украины. Осуществлял взаимодействие с Пентагоном от лица Национальной академии наук, курировал проведение исследований двойного назначения на базе подведомственных учреждений.
"Игорь Перегинец – бывший заместитель министра здравоохранения Украины. По указанию кураторов из США лоббировал реформирование системы эпиднадзора, продвигал внедрение подконтрольных Пентагону структур в национальную систему здравоохранения", - сказал генерал.
По его словам, Ольга Голубовская – главный инфекционист Украины, осуществляла взаимодействие с подрядными организациями Пентагона и предприятиями "Биг Фармы". Лично курировала проведение исследований медицинских препаратов на социально незащищенных гражданах Украины. Получала денежное вознаграждение от американской фармацевтической компании Gilead за проведение испытаний токсичных препаратов против ВИЧ и гепатита С на украинском населении.