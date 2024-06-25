https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357011.html

На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны

На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024

На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны

Западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, но из них можно сделать "грязную бомбу", заявил начальник войск РХБЗ... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:21

2024-06-25T15:21

2024-06-25T18:29

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, но из них можно сделать "грязную бомбу", заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США и Украины. "Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением под чужим флагом", — заявил он.Генерал пояснил, что, по оперативной информации, основные маршруты поставок радиохимических веществ идут через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.В сентябре прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил в интервью "Российской газете", что киевский режим с подачи Запада хотел устроить провокацию со взрывом "грязной бомбы", чтобы затем обвинить Москву в ядерном терроризме, но Россия вскрыла эти планы.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951779227.html

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Кириллов: Запад ввозит на Украину вещества, из которых можно создать "грязную бомбу" Кириллов: Запад ввозит на Украину вещества, из которых можно создать "грязную бомбу" 2024-06-25T15:21 true PT0M34S

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украина, россия, сша, игорь кириллов, войска рхбз, в мире