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На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024
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15:21 25.06.2024 (обновлено: 18:29 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357011.html
На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны
На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024
На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны
Западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, но из них можно сделать "грязную бомбу", заявил начальник войск РХБЗ... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:21
2024-06-25T18:29
украина
россия
сша
игорь кириллов
войска рхбз
в мире
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, но из них можно сделать "грязную бомбу", заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США и Украины. "Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением под чужим флагом", — заявил он.Генерал пояснил, что, по оперативной информации, основные маршруты поставок радиохимических веществ идут через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.В сентябре прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил в интервью "Российской газете", что киевский режим с подачи Запада хотел устроить провокацию со взрывом "грязной бомбы", чтобы затем обвинить Москву в ядерном терроризме, но Россия вскрыла эти планы.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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60
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Кириллов: Запад ввозит на Украину вещества, из которых можно создать "грязную бомбу"
Кириллов: Запад ввозит на Украину вещества, из которых можно создать "грязную бомбу"
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украина, россия, сша, игорь кириллов, войска рхбз, в мире
Украина, Россия, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, В мире
На Украине могут создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны

МО: Запад ввозит на Украину вещества, из которых можно создать "грязную бомбу"

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, но из них можно сделать "грязную бомбу", заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США и Украины.
"Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением под чужим флагом", — заявил он.
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"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

Генерал пояснил, что, по оперативной информации, основные маршруты поставок радиохимических веществ идут через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В сентябре прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил в интервью "Российской газете", что киевский режим с подачи Запада хотел устроить провокацию со взрывом "грязной бомбы", чтобы затем обвинить Москву в ядерном терроризме, но Россия вскрыла эти планы.
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