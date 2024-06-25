https://ria.ru/20240625/ukraina-1955355430.html
Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США
Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США - РИА Новости, 25.06.2024
Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США
Полученные в ходе СВО документы показывают, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:18
2024-06-25T15:18
2024-06-25T15:20
в мире
украина
сша
игорь кириллов
владимир гройсман
вооруженные силы рф
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8c9daf9f2e87af21df634b9ba785ad4e.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полученные в ходе СВО документы показывают, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации военно-биологических программ и проводилась с многочисленными нарушениями законодательства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "Полученные в ходе специальной военной операции документы показывают, что инициированная по указанию США реформа украинской системы здравоохранения, создавшая условия для реализации военно-биологических программ, проводилась с многочисленными нарушениями законодательства и вопреки мнению профильных ведомств", - сказал Кириллов. Он обратил внимание на обращение главы комитета по здравоохранению Верховной Рады к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от 26 декабря 2018 года. В нем идет речь о централизации научных учреждений системы здравоохранения, что упростило бы их контроль со стороны США. В документе отмечено, что "служба безопасности Украины, Украинская ассоциация по биобезопасности, профессиональный союз работников здравоохранения считают мероприятия по реорганизации нецелесообразными".
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_253b5e0d9453db832d78a7cba0d2e355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, игорь кириллов, владимир гройсман, вооруженные силы рф, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Игорь Кириллов, Владимир Гройсман, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США
МО: реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США