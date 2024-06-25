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Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 25.06.2024 (обновлено: 15:20 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955355430.html
Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США
Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США - РИА Новости, 25.06.2024
Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США
Полученные в ходе СВО документы показывают, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:18
2024-06-25T15:20
в мире
украина
сша
игорь кириллов
владимир гройсман
вооруженные силы рф
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полученные в ходе СВО документы показывают, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации военно-биологических программ и проводилась с многочисленными нарушениями законодательства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "Полученные в ходе специальной военной операции документы показывают, что инициированная по указанию США реформа украинской системы здравоохранения, создавшая условия для реализации военно-биологических программ, проводилась с многочисленными нарушениями законодательства и вопреки мнению профильных ведомств", - сказал Кириллов. Он обратил внимание на обращение главы комитета по здравоохранению Верховной Рады к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от 26 декабря 2018 года. В нем идет речь о централизации научных учреждений системы здравоохранения, что упростило бы их контроль со стороны США. В документе отмечено, что "служба безопасности Украины, Украинская ассоциация по биобезопасности, профессиональный союз работников здравоохранения считают мероприятия по реорганизации нецелесообразными".
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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в мире, украина, сша, игорь кириллов, владимир гройсман, вооруженные силы рф, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Игорь Кириллов, Владимир Гройсман, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США

МО: реформа здравоохранения Украины нацелена на биологические программы США

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полученные в ходе СВО документы показывают, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации военно-биологических программ и проводилась с многочисленными нарушениями законодательства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
"Полученные в ходе специальной военной операции документы показывают, что инициированная по указанию США реформа украинской системы здравоохранения, создавшая условия для реализации военно-биологических программ, проводилась с многочисленными нарушениями законодательства и вопреки мнению профильных ведомств", - сказал Кириллов.
Он обратил внимание на обращение главы комитета по здравоохранению Верховной Рады к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от 26 декабря 2018 года. В нем идет речь о централизации научных учреждений системы здравоохранения, что упростило бы их контроль со стороны США. В документе отмечено, что "служба безопасности Украины, Украинская ассоциация по биобезопасности, профессиональный союз работников здравоохранения считают мероприятия по реорганизации нецелесообразными".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИгорь КирилловВладимир ГройсманВооруженные силы РФВерховная Рада Украины
 
 
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