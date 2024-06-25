https://ria.ru/20240625/ukraina-1955347565.html

Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров

Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024

Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров

Реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, тем, "кто имеет какое-то благоразумие", надо проанализировать ситуацию, когда от мирных... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:49

2024-06-25T14:49

2024-06-25T15:02

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, тем, "кто имеет какое-то благоразумие", надо проанализировать ситуацию, когда от мирных предложений отказывались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Реалии на земле меняются. Меняются не в пользу киевского режима и его хозяев. Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже", - сказал Лавров на встрече с белорусскими студентами.Он подчеркнул, что, как в России уже заявляли, страна будет всегда готова к мирным переговорам, но на время переговоров не будет прекращать специальную военную операцию.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, сергей лавров