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Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 25.06.2024 (обновлено: 15:02 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955347565.html
Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров
Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров
Реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, тем, "кто имеет какое-то благоразумие", надо проанализировать ситуацию, когда от мирных... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:49
2024-06-25T15:02
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
сергей лавров
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, тем, "кто имеет какое-то благоразумие", надо проанализировать ситуацию, когда от мирных предложений отказывались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Реалии на земле меняются. Меняются не в пользу киевского режима и его хозяев. Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже", - сказал Лавров на встрече с белорусскими студентами.Он подчеркнул, что, как в России уже заявляли, страна будет всегда готова к мирным переговорам, но на время переговоров не будет прекращать специальную военную операцию.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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украина, в мире, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров
Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров

Лавров: реалии на земле меняются не в пользу Украины и ее хозяев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, тем, "кто имеет какое-то благоразумие", надо проанализировать ситуацию, когда от мирных предложений отказывались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Реалии на земле меняются. Меняются не в пользу киевского режима и его хозяев. Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже", - сказал Лавров на встрече с белорусскими студентами.
Он подчеркнул, что, как в России уже заявляли, страна будет всегда готова к мирным переговорам, но на время переговоров не будет прекращать специальную военную операцию.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСергей Лавров
 
 
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