https://ria.ru/20240625/ukraina-1955347565.html
Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров
Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров
Реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, тем, "кто имеет какое-то благоразумие", надо проанализировать ситуацию, когда от мирных... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:49
2024-06-25T14:49
2024-06-25T15:02
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, тем, "кто имеет какое-то благоразумие", надо проанализировать ситуацию, когда от мирных предложений отказывались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Реалии на земле меняются. Меняются не в пользу киевского режима и его хозяев. Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже", - сказал Лавров на встрече с белорусскими студентами.Он подчеркнул, что, как в России уже заявляли, страна будет всегда готова к мирным переговорам, но на время переговоров не будет прекращать специальную военную операцию.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров
Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров
Лавров: реалии на земле меняются не в пользу Украины и ее хозяев
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Реалии на земле меняются не в пользу киевского режима и его хозяев, тем, "кто имеет какое-то благоразумие", надо проанализировать ситуацию, когда от мирных предложений отказывались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Реалии на земле меняются. Меняются не в пользу киевского режима и его хозяев. Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже", - сказал Лавров на встрече с белорусскими студентами.
Он подчеркнул, что, как в России уже заявляли, страна будет всегда готова к мирным переговорам, но на время переговоров не будет прекращать специальную военную операцию.