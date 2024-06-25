https://ria.ru/20240625/ukraina-1955297674.html

Несколько областей Украины частично остались без электроэнергии

Несколько областей Украины частично остались без электроэнергии - РИА Новости, 25.06.2024

Несколько областей Украины частично остались без электроэнергии

Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале, что во вторник в результате повреждений потребители в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:48

2024-06-25T12:48

2024-06-25T12:49

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале, что во вторник в результате повреждений потребители в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях остались частично без электроснабжения. "Из-за боевых действий остаются обесточенными 42,5 тысячи абонентов в 107 населенных пунктах Харьковской области. Свет частично отсутствует в 73 населенных пунктах Сумской области", - говорится в сообщении Минэнерго. Кроме того, как утверждает Минэнерго, из-за повреждений остаются обесточенными 1540 абонентов в 25 населенных пунктах. в Черниговской области и жители пяти населенных пунктов в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жкх, украина, черниговская область, вооруженные силы украины