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Несколько областей Украины частично остались без электроэнергии - РИА Новости, 25.06.2024
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12:48 25.06.2024 (обновлено: 12:49 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955297674.html
Несколько областей Украины частично остались без электроэнергии
Несколько областей Украины частично остались без электроэнергии - РИА Новости, 25.06.2024
Несколько областей Украины частично остались без электроэнергии
Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале, что во вторник в результате повреждений потребители в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:48
2024-06-25T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
черниговская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале, что во вторник в результате повреждений потребители в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях остались частично без электроснабжения. "Из-за боевых действий остаются обесточенными 42,5 тысячи абонентов в 107 населенных пунктах Харьковской области. Свет частично отсутствует в 73 населенных пунктах Сумской области", - говорится в сообщении Минэнерго. Кроме того, как утверждает Минэнерго, из-за повреждений остаются обесточенными 1540 абонентов в 25 населенных пунктах. в Черниговской области и жители пяти населенных пунктов в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, жкх, украина, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Несколько областей Украины частично остались без электроэнергии

Минэнерго Украины сообщило о частичном отключении света в четырех областях

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале, что во вторник в результате повреждений потребители в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях остались частично без электроснабжения.
«
"Из-за боевых действий остаются обесточенными 42,5 тысячи абонентов в 107 населенных пунктах Харьковской области. Свет частично отсутствует в 73 населенных пунктах Сумской области", - говорится в сообщении Минэнерго.
Кроме того, как утверждает Минэнерго, из-за повреждений остаются обесточенными 1540 абонентов в 25 населенных пунктах. в Черниговской области и жители пяти населенных пунктов в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
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