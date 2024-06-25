https://ria.ru/20240625/ukraina-1955294228.html

На Украину прибыла первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы"

На Украину прибыла первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы" - РИА Новости, 25.06.2024

На Украину прибыла первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы"

Первая партия снарядов в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах прибыла на Украину, заявил во вторник... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:41

2024-06-25T12:41

2024-06-25T12:57

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первая партия снарядов в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах прибыла на Украину, заявил во вторник премьер Чехии Петр Фиала на своей странице в соцсети Х."Первая поставка снарядов в рамках нашей инициативы некоторое время назад прибыла на Украину", - написал он.В конце мая чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что 15 стран НАТО и ЕС заявили о готовности внести на счет чешской инициативы более 1,6 миллиарда евро.Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940487251.html

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в мире, украина, чехия, петр фиала, нато, петр павел, евросоюз, сергей лавров