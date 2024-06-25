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На Украину прибыла первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы" - РИА Новости, 25.06.2024
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12:41 25.06.2024 (обновлено: 12:57 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955294228.html
На Украину прибыла первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы"
На Украину прибыла первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы" - РИА Новости, 25.06.2024
На Украину прибыла первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы"
Первая партия снарядов в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах прибыла на Украину, заявил во вторник... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:41
2024-06-25T12:57
в мире
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чехия
петр фиала
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первая партия снарядов в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах прибыла на Украину, заявил во вторник премьер Чехии Петр Фиала на своей странице в соцсети Х."Первая поставка снарядов в рамках нашей инициативы некоторое время назад прибыла на Украину", - написал он.В конце мая чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что 15 стран НАТО и ЕС заявили о готовности внести на счет чешской инициативы более 1,6 миллиарда евро.Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940487251.html
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в мире, украина, чехия, петр фиала, нато, петр павел, евросоюз, сергей лавров
В мире, Украина, Чехия, Петр Фиала, НАТО, Петр Павел, Евросоюз, Сергей Лавров
На Украину прибыла первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы"

Премьер Чехии: первая партия снарядов в рамках инициативы прибыла на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первая партия снарядов в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах прибыла на Украину, заявил во вторник премьер Чехии Петр Фиала на своей странице в соцсети Х.
«
"Первая поставка снарядов в рамках нашей инициативы некоторое время назад прибыла на Украину", - написал он.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии
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В конце мая чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что 15 стран НАТО и ЕС заявили о готовности внести на счет чешской инициативы более 1,6 миллиарда евро.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаЧехияПетр ФиалаНАТОПетр ПавелЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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