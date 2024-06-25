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Американский офицер испугался возмездия России за удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 25.06.2024 (обновлено: 14:22 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955293085.html
Американский офицер испугался возмездия России за удар по Севастополю
Американский офицер испугался возмездия России за удар по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024
Американский офицер испугался возмездия России за удар по Севастополю
Удар ВСУ по Севастополю может серьезно изменить конфликт на Украине, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. "Путин известен своей... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:37
2024-06-25T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
украина
вооруженные силы украины
россия
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Удар ВСУ по Севастополю может серьезно изменить конфликт на Украине, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. "Путин известен своей осторожностью, расчетливостью и терпением. Но у его терпения есть предел, и я боюсь, что это может стать переломным моментом", — говорится в публикации. Дэвис добавил, что для Запада при больших рисках нет соразмерной выгоды от разрешения наносить удары по территории России. По его мнению, такой шаг не улучшит ситуацию для Украины на фронте. "Сплошной риск и никакого вознаграждения. Боюсь, мы скоро поймем, что ошибаемся практически по всем пунктам..." — отметил он. ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУЭто нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955264485.html
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в мире, севастополь, украина, вооруженные силы украины, россия, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Американский офицер испугался возмездия России за удар по Севастополю

Дэвис: удар ВСУ по Севастополю может стать переломным моментом в конфликте

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Удар ВСУ по Севастополю может серьезно изменить конфликт на Украине, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X.

"Путин известен своей осторожностью, расчетливостью и терпением. Но у его терпения есть предел, и я боюсь, что это может стать переломным моментом", — говорится в публикации.
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Дэвис добавил, что для Запада при больших рисках нет соразмерной выгоды от разрешения наносить удары по территории России. По его мнению, такой шаг не улучшит ситуацию для Украины на фронте.

"Сплошной риск и никакого вознаграждения. Боюсь, мы скоро поймем, что ошибаемся практически по всем пунктам..." — отметил он.

ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСевастопольУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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