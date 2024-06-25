Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Харькове слышны звуки взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области была объявлена в 08.30 мск, звучит до сих пор.
"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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