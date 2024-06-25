https://ria.ru/20240625/ukraina-1955264485.html

На Западе сделали заявление из-за удара ВСУ по Севастополю

На Западе сделали заявление из-за удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 25.06.2024

На Западе сделали заявление из-за удара ВСУ по Севастополю

Удар ВСУ по Севастополю раскрывает ложь Запада и Украины, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью Sud Radio."Когда они [США]... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:23

2024-06-25T11:23

2024-06-25T17:07

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Удар ВСУ по Севастополю раскрывает ложь Запада и Украины, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью Sud Radio."Когда они [США] передавали Украине ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так", — сказал он. Он напомнил, что боеприпасы поставлялись, чтобы остановить продвижение российской пехоты, а не для обстрела мирных жителей. ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУЭто нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?

https://ria.ru/20240625/putin-1955241606.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша