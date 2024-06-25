На Западе сделали заявление из-за удара ВСУ по Севастополю
Полковник Бод: удар ВСУ по Севастополю раскрывает ложь Запада и Украины
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Удар ВСУ по Севастополю раскрывает ложь Запада и Украины, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью Sud Radio.
"Когда они [США] передавали Украине ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так", — сказал он.
"Когда они [США] передавали Украине ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так", — сказал он.
Он напомнил, что боеприпасы поставлялись, чтобы остановить продвижение российской пехоты, а не для обстрела мирных жителей.
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.