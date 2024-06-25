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Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 25.06.2024 (обновлено: 18:26 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html
Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине
Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине
Советники Дональда Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией, сообщило Reuters со... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:52
2024-06-25T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Советники Дональда Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией, сообщило Reuters со ссылкой на советников. "Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему на случай его победы на президентских выборах план прекращения (конфликта на Украине. — Прим. ред.), &lt;...&gt; по которому предполагается сообщать Украине, что она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры", — пишет агентство. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали Reuters, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта".Советники уточнили, что Трамп отреагировал положительно, но не утверждают, что он согласится с планом полностью.&quot;Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет&quot;, — цитирует Reuters слова Келлога.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Как ожидается, за пост будут бороться действующий глава государства Джо Байден и Трамп, уже занимавший Белый дом в 2017-2021 годах.Как заявлял в интервью газете Guardian Владимир Зеленский, он опасается, что Трамп договорится о завершении войны за счет Украины и тем самым покажет слабость США.Владимир Путин в середине июня выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
https://ria.ru/20240622/switzerland-1954757110.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине

Reuters: советники Трампа предложили подталкивать Киев к переговорам с Москвой

© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Советники Дональда Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией, сообщило Reuters со ссылкой на советников.
"Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему на случай его победы на президентских выборах план прекращения (конфликта на Украине. — Прим. ред.), <...> по которому предполагается сообщать Украине, что она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры", — пишет агентство.
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План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали Reuters, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта".
Советники уточнили, что Трамп отреагировал положительно, но не утверждают, что он согласится с планом полностью.
«

"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — цитирует Reuters слова Келлога.

Выборы президента США назначены на 5 ноября. Как ожидается, за пост будут бороться действующий глава государства Джо Байден и Трамп, уже занимавший Белый дом в 2017-2021 годах.
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Как заявлял в интервью газете Guardian Владимир Зеленский, он опасается, что Трамп договорится о завершении войны за счет Украины и тем самым покажет слабость США.
Владимир Путин в середине июня выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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