https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html

Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине

Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.06.2024

Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине

Советники Дональда Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией, сообщило Reuters со... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:52

2024-06-25T10:52

2024-06-25T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149936/60/1499366089_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_f1e0200c248f27b21a13fc3722f78bd9.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Советники Дональда Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией, сообщило Reuters со ссылкой на советников. "Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему на случай его победы на президентских выборах план прекращения (конфликта на Украине. — Прим. ред.), <...> по которому предполагается сообщать Украине, что она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры", — пишет агентство. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали Reuters, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта".Советники уточнили, что Трамп отреагировал положительно, но не утверждают, что он согласится с планом полностью."Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — цитирует Reuters слова Келлога.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Как ожидается, за пост будут бороться действующий глава государства Джо Байден и Трамп, уже занимавший Белый дом в 2017-2021 годах.Как заявлял в интервью газете Guardian Владимир Зеленский, он опасается, что Трамп договорится о завершении войны за счет Украины и тем самым покажет слабость США.Владимир Путин в середине июня выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html

https://ria.ru/20240622/switzerland-1954757110.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато