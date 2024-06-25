Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине
Reuters: советники Трампа предложили подталкивать Киев к переговорам с Москвой
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Советники Дональда Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией, сообщило Reuters со ссылкой на советников.
"Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему на случай его победы на президентских выборах план прекращения (конфликта на Украине. — Прим. ред.), <...> по которому предполагается сообщать Украине, что она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры", — пишет агентство.
План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали Reuters, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта".
Советники уточнили, что Трамп отреагировал положительно, но не утверждают, что он согласится с планом полностью.
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"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — цитирует Reuters слова Келлога.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Как ожидается, за пост будут бороться действующий глава государства Джо Байден и Трамп, уже занимавший Белый дом в 2017-2021 годах.
Как заявлял в интервью газете Guardian Владимир Зеленский, он опасается, что Трамп договорится о завершении войны за счет Украины и тем самым покажет слабость США.
Владимир Путин в середине июня выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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