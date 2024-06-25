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На Украине задержали двух чиновников за продажу земли за бесценок
На Украине задержали двух чиновников за продажу земли за бесценок - РИА Новости, 25.06.2024
На Украине задержали двух чиновников за продажу земли за бесценок
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила в Telegram-канале о задержании мэра города Мукачева Андрея Балоги и главы Мукачевского... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:47
2024-06-25T10:47
2024-06-25T11:38
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила в Telegram-канале о задержании мэра города Мукачева Андрея Балоги и главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо - им инкриминируют злоупотребление служебным положением с целью продажи за бесценок земельного участка в центре города. "Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили мэра и председателя районного совета в Закарпатской области в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более трех гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Как сообщает издание "Страна", прокуратура подтвердила задержание Балоги и Ланьо. По данным следствия, Балога обеспечил принятие горсоветом решения о продаже земли в центре Мукачево частной компании, фактическим контролером которой является Ланьо, за 9,6 миллиона гривен (327 тысяч долларов) при рыночной стоимости в 84,6 миллиона гривен (более 2 миллионов долларов), В прокуратуре уточнили, что в деле помимо упомянутых чиновников фигурируют экс-начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета, а так также два учредителя компании-оценщика и оценщик. Действующие и бывшие чиновники задержаны, в их отношении готовятся обвинения по статьям уголовного кодекса Украины "подделка и использование документов, печатей, штампов", "злоупотребление властью или служебным положением", "подкуп лица, предоставляющего публичные услуги".
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в мире, украина, мукачево, закарпатская область, михаил ланьо, служба безопасности украины
В мире, Украина, Мукачево, Закарпатская область, Михаил Ланьо, Служба безопасности Украины
На Украине задержали двух чиновников за продажу земли за бесценок
Прокуратура Украины задержала мэра Мукачева и главу Мукачевского райсовета
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила в Telegram-канале о задержании мэра города Мукачева Андрея Балоги и главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо - им инкриминируют злоупотребление служебным положением с целью продажи за бесценок земельного участка в центре города.
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"Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили мэра и председателя районного совета в Закарпатской области в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более трех гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как сообщает издание "Страна", прокуратура подтвердила задержание Балоги и Ланьо. По данным следствия, Балога обеспечил принятие горсоветом решения о продаже земли в центре Мукачево частной компании, фактическим контролером которой является Ланьо, за 9,6 миллиона гривен (327 тысяч долларов) при рыночной стоимости в 84,6 миллиона гривен (более 2 миллионов долларов),
В прокуратуре уточнили, что в деле помимо упомянутых чиновников фигурируют экс-начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета, а так также два учредителя компании-оценщика и оценщик. Действующие и бывшие чиновники задержаны, в их отношении готовятся обвинения по статьям уголовного кодекса Украины "подделка и использование документов, печатей, штампов", "злоупотребление властью или служебным положением", "подкуп лица, предоставляющего публичные услуги".