https://ria.ru/20240625/ukraina-1955245466.html
Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине
Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине на случай РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:24
2024-06-25T10:24
2024-06-25T11:07
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине на случай его переизбрания должен учитывать ситуацию на фронте, Москве нужно ознакомиться с деталями плана, чтобы его оценить.Агентство Reuters во вторник сообщило, что советники экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет."Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь, или что в нем излагается... мы остаемся открытыми к переговорам, и чтобы оценить план, нам сначала нужно с ним ознакомиться", - сказал Песков.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин недавно выступил с мирными предложениями, которые "не были приняты или Западом, или самими украинцами". -
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дональд Трамп, В мире
Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине
Песков: для оценки плана советников Трампа по Украине РФ нужно узнать его детали
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters
, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине на случай его переизбрания должен учитывать ситуацию на фронте, Москве нужно ознакомиться с деталями плана, чтобы его оценить.
Агентство Reuters во вторник сообщило, что советники экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет.
"Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь, или что в нем излагается... мы остаемся открытыми к переговорам, и чтобы оценить план, нам сначала нужно с ним ознакомиться", - сказал Песков.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин недавно выступил с мирными предложениями, которые "не были приняты или Западом, или самими украинцами". -