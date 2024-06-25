https://ria.ru/20240625/ukraina-1955245466.html

Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине

Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине - РИА Новости, 25.06.2024

Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине на случай РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:24

2024-06-25T10:24

2024-06-25T11:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине на случай его переизбрания должен учитывать ситуацию на фронте, Москве нужно ознакомиться с деталями плана, чтобы его оценить.Агентство Reuters во вторник сообщило, что советники экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет."Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь, или что в нем излагается... мы остаемся открытыми к переговорам, и чтобы оценить план, нам сначала нужно с ним ознакомиться", - сказал Песков.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин недавно выступил с мирными предложениями, которые "не были приняты или Западом, или самими украинцами". -

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, дональд трамп, в мире