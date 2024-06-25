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Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 25.06.2024 (обновлено: 11:07 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955245466.html
Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине
Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине на случай РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:24
2024-06-25T11:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине на случай его переизбрания должен учитывать ситуацию на фронте, Москве нужно ознакомиться с деталями плана, чтобы его оценить.Агентство Reuters во вторник сообщило, что советники экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет."Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь, или что в нем излагается... мы остаемся открытыми к переговорам, и чтобы оценить план, нам сначала нужно с ним ознакомиться", - сказал Песков.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин недавно выступил с мирными предложениями, которые "не были приняты или Западом, или самими украинцами". -
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
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украина, россия, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дональд Трамп, В мире
Песков ответил на вопрос о плане советников Трампа по Украине

Песков: для оценки плана советников Трампа по Украине РФ нужно узнать его детали

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Reuters, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине на случай его переизбрания должен учитывать ситуацию на фронте, Москве нужно ознакомиться с деталями плана, чтобы его оценить.
Агентство Reuters во вторник сообщило, что советники экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет.
"Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь, или что в нем излагается... мы остаемся открытыми к переговорам, и чтобы оценить план, нам сначала нужно с ним ознакомиться", - сказал Песков.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин недавно выступил с мирными предложениями, которые "не были приняты или Западом, или самими украинцами". -
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДональд ТрампВ мире
 
 
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