https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу

Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу - РИА Новости, 25.06.2024

Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу

Теракты, произошедшие 23 июня в Севастополе (точнее — на пляже в Учкуевке на окраине города), Дербенте и Махачкале, унесли жизни более 20 человек (всего... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:00

2024-06-25T08:00

2024-06-25T09:12

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Теракты, произошедшие 23 июня в Севастополе (точнее — на пляже в Учкуевке на окраине города), Дербенте и Махачкале, унесли жизни более 20 человек (всего пострадало примерно 200 человек) и потрясли всю страну. В тот же день официальные российские источники заявили о причастности к терактам спецслужб Украины и стран НАТО, при этом роль радикального исламизма здесь также трудно переоценить.Вопрос: какая из перечисленных сторон несет наибольшую ответственность? — вряд ли можно считать уместным (ответ: каждая), но "вклад" украинских спецслужб в эту бойню как будто показался многим не столь значимым. С одной стороны, действия исламистов были последними в кровавой цепочке событий (поэтому и привлекли наибольшее внимание), с другой — обстрелы мирных городов России со стороны киевского режима стали привычными (что еще можно ожидать от террористов?). Однако следует раз за разом напоминать, с кем мы имеем дело, когда речь заходит о современном украинском государстве.В скорбный день Святой Троицы, одновременно с терактами, вышло интервью начальника ГУР Кирилла Буданова изданию The Philadelphia Inquirer с красноречивым названием "Глава военной разведки Украины стоит за крупнейшими победами Киева в этом году. Он не видит смысла в мирных переговорах". Несмотря на откровенно льстивый тон статьи, пытающейся изобразить Буданова в мрачных эпических тонах (даже когда речь заходит о достаточно комичном видео, где он 32 секунды молча смотрит в камеру), она обнажает цели, поставленные перед собой ГУР. И вскрывает ряд постоянных опасностей, с которыми сталкивается руководство России в ходе спецоперации.Буданов, делая ставку на технологии (по причине ощутимой нехватки живой силы, а не из-за стремления ее сберечь), избрал стратегию нанесения максимального ущерба России с помощью беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. "Я фанат этого. Я выступал за это с самых первых дней войны, открыто заявляя, что до тех пор, пока война сдерживается на нашей территории, она не затронет Россию. Вот почему с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и мы будем продвигаться тем дальше, чем больше у нас будет для этого ресурсов. И Россия начала это чувствовать", — сказал глава украинской разведки. Среди целей, пораженных в рамках этой стратегии, в статье указываются нефтеперерабатывающие заводы и военные аэродромы.Операции, проводимые ГУР, разумеется, не ограничены только военными целями, но стремятся нанести ущерб (физический и психологический) мирному населению нашей страны. Об этом Буданов также достаточно откровенно говорит в интервью: "Это все еще не критично для России на данном этапе, но это привело к ситуации, когда среднестатистический гражданин в европейской части Российской Федерации наверняка знает и чувствует, что война продолжается, и сам пережил некоторые взрывы. Это влияет, даже сейчас в небольших масштабах, на их моральный дух".Вероятно, по этой же логике наносились удары по пляжу под Севастополем американскими ракетами ATACMS с увеличенной дальностью, снабженными кассетными боевыми частями для наибольшего поражающего эффекта. Впрочем, при помощи этих ракет Буданов намерен осуществить одну из главных своих целей — уничтожить Керченский мост, служащий логистической артерией для снабжения войск в Крыму. "Единственный вопрос заключается в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", — заявил Буданов. По имеющимся данным, США поставили Украине свыше сотни таких ракет, поэтому слова Буданова могут оказаться больше чем простыми угрозами.Вопрос снабжения и контроля Крыма, как следует из интервью, является ключевым для всего конфликта на Украине. Помимо уничтожения моста, связывающего полуостров с материком, глава ГУР стремится выдавить российский флот из акватории и морских баз полуострова. Лишенная флота, Украина делает ставку на морские беспилотники, например — Magura V5 и "Морской малыш" (Sea Baby), уже предпринимавший попытку атаки Керченского моста в июле прошлого года. Буданов утверждает, что российские суда "уже пойманы в ловушку недалеко от порта Новороссийск. Нам просто нужно убедиться, что все остатки флота оттеснены на территорию Российской Федерации. В Черном море уже давно не осталось боевых кораблей".Конечно, Буданову не трудно говорить о "технологической войне", опираясь на американскую разведку и средства поражения, поставляемые теми же США. Но в этом вопросе вряд ли стоит отделять американские спецслужбы от украинских — они преследуют одни и те же цели, используют одни и те же средства (и речь не только о ракетах ATACMS), и опираются на одни и те же стратегии. Так, Буданов прямо ссылается на генерала Бена Ходжеса, бывшего командующего армией США в Европе, который давно продвигает стратегию выдавливания российских войск из Крыма как единственное, что способно переломить ход войны. Подыгрывает глава ГУР американцам и в вопросе возможного применения тактического ядерного оружия со стороны России, утверждая, что его использование "привело бы к большим политическим рискам для Путина". Но именно к этим "политическим рискам" он и хочет подтолкнуть российское руководство, нанося удары вглубь международно признанной территории нашей страны, с упором на потери среди гражданских.Признавая тактические успехи противника в области применения беспилотных аппаратов, тем не менее не следует преувеличивать его реальные военные успехи. Если бы они были столь значительны, как пытается показать интервьюер, тщательно создающий грозный образ Буданова и управляемого им ГУР, то удары по мирному населению (просто бессмысленные с военной точки зрения) попросту бы не потребовались. Ограниченность своих возможностей понимает и сам Буданов, признавая превосходство России в живой силе и обходя молчанием проблемы, связанные с удержанием Часова Яра. А значит, террористические акты на нашей земле продолжатся — и положит им конец только разгром Украины на поле боя.

https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html

https://ria.ru/20240625/krym-1955199580.html

https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html

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аналитика, россия, украина, сша, бен ходжес, нато