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Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России
Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.06.2024
Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России
Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:45
2024-06-25T05:45
2024-06-25T05:45
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сербия
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву. "Обмен оценками угроз безопасности сторон - неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок", - сказал он в беседе с агентством. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, в мире
Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России
Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками Киеву
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву.
"Обмен оценками угроз безопасности сторон - неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок", - сказал он в беседе с агентством.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе.