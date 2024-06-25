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Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России

Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.06.2024

Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России

Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:45

2024-06-25T05:45

2024-06-25T05:45

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву. "Обмен оценками угроз безопасности сторон - неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок", - сказал он в беседе с агентством. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сербия, в мире