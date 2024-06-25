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Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.06.2024
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05:45 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ugrozy-1955214101.html
Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России
Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.06.2024
Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России
Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:45
2024-06-25T05:45
россия
сербия
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву. "Обмен оценками угроз безопасности сторон - неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок", - сказал он в беседе с агентством. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе.
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россия, сербия, в мире
Россия, Сербия, В мире
Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности, заявили в МИД России

Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками Киеву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву.
"Обмен оценками угроз безопасности сторон - неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок", - сказал он в беседе с агентством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе.
 
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