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Протестующие в Кении прорвались в здание парламента - РИА Новости, 25.06.2024
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15:14 25.06.2024 (обновлено: 18:41 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/tv-1955354205.html
Протестующие в Кении прорвались в здание парламента
Протестующие в Кении прорвались в здание парламента - РИА Новости, 25.06.2024
Протестующие в Кении прорвались в здание парламента
В Кении протестующие против повышения налогов прорвались в парламент в столице страны Найроби, передает телеканал Citizen TV. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:14
2024-06-25T18:41
найроби (город)
кения
в мире
протесты в кении
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Кении протестующие против повышения налогов прорвались в парламент в столице страны Найроби, передает телеканал Citizen TV."Протестующие вошли в здание парламента. Часть парламента в огне", — говорится в сообщении.Уточняется, что толпа подожгла городской совет Найроби и разграбила клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства.По данным СМИ, на улицы кенийских городов вышли тысячи человек. Полицейские используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. Так, в Кисуму с утра не работают многие предприятия, магазины, а также парализовано движение транспорта. Сообщалось как минимум о восьми погибших и 50 пострадавших.Законопроект о повышении налогов в КенииВ середине июня в Кении началась новая волна протестов из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее волнения продолжились.Во вторник, 25 июня, кенийские парламентарии допустили спорный законопроект к третьему чтению. После этого его должен утвердить президент. Лидер большинства в Национальной ассамблее Кимани Ичунгва предложил с 28 июня уйти на двухнедельный перерыв, чтобы депутаты "могли прислушаться к избирателям".
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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найроби (город), кения, в мире, протесты в кении
Найроби (город), Кения, В мире, Протесты в Кении
Протестующие в Кении прорвались в здание парламента

Citizen TV: протестующие в Кении прорвались в здание парламента

© AFP 2024 / LUIS TATOПротестующие на территории парламента Кении в Найроби, 25 июня 2024 года
Протестующие на территории парламента Кении в Найроби, 25 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AFP 2024 / LUIS TATO
Протестующие на территории парламента Кении в Найроби, 25 июня 2024 года
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Кении протестующие против повышения налогов прорвались в парламент в столице страны Найроби, передает телеканал Citizen TV.
"Протестующие вошли в здание парламента. Часть парламента в огне", — говорится в сообщении.
Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
Вчера, 14:42
Уточняется, что толпа подожгла городской совет Найроби и разграбила клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства.
По данным СМИ, на улицы кенийских городов вышли тысячи человек. Полицейские используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. Так, в Кисуму с утра не работают многие предприятия, магазины, а также парализовано движение транспорта. Сообщалось как минимум о восьми погибших и 50 пострадавших.

Законопроект о повышении налогов в Кении

В середине июня в Кении началась новая волна протестов из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее волнения продолжились.
Во вторник, 25 июня, кенийские парламентарии допустили спорный законопроект к третьему чтению. После этого его должен утвердить президент. Лидер большинства в Национальной ассамблее Кимани Ичунгва предложил с 28 июня уйти на двухнедельный перерыв, чтобы депутаты "могли прислушаться к избирателям".
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