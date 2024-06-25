https://ria.ru/20240625/tv-1955354205.html

Протестующие в Кении прорвались в здание парламента

Протестующие в Кении прорвались в здание парламента - РИА Новости, 25.06.2024

Протестующие в Кении прорвались в здание парламента

В Кении протестующие против повышения налогов прорвались в парламент в столице страны Найроби, передает телеканал Citizen TV. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:14

2024-06-25T15:14

2024-06-25T18:41

найроби (город)

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в мире

протесты в кении

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Кении протестующие против повышения налогов прорвались в парламент в столице страны Найроби, передает телеканал Citizen TV."Протестующие вошли в здание парламента. Часть парламента в огне", — говорится в сообщении.Уточняется, что толпа подожгла городской совет Найроби и разграбила клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства.По данным СМИ, на улицы кенийских городов вышли тысячи человек. Полицейские используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. Так, в Кисуму с утра не работают многие предприятия, магазины, а также парализовано движение транспорта. Сообщалось как минимум о восьми погибших и 50 пострадавших.Законопроект о повышении налогов в КенииВ середине июня в Кении началась новая волна протестов из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее волнения продолжились.Во вторник, 25 июня, кенийские парламентарии допустили спорный законопроект к третьему чтению. После этого его должен утвердить президент. Лидер большинства в Национальной ассамблее Кимани Ичунгва предложил с 28 июня уйти на двухнедельный перерыв, чтобы депутаты "могли прислушаться к избирателям".

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

https://ria.ru/20240624/nato-1955185758.html

найроби (город)

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